Eesti autosportlane sai maailma raskeimal 24-tunni sõidul teise koha

Äärmiselt keerulises sõidus olid Viidase tiimikaaslasteks sakslased Mike Stursberg ja Reinhold Renger ning türklane Mehmet Mustafa Kaya.

Nädalavahetus algas mitmete probleemidega, sest viiest ettenähtud testitunnist oli auto rajal vaevalt kaks. Põhjuseks kaks korda purunenud generaatori rihm ning probleemid generaatori endaga. Selle nahka läksid ka ajasõidud, mistõttu sõitis Viidas pimedas ning purunenud generaatori rihmaga välja alles kolmanda aja.

Start toimus "Roheliseks Põrguks" kutsutud rajale iseloomulikult vihmaga. Selleks pandigi rooli kõige suurema kogemusega sõitja ehk Viidas, kes tõusis juba teisel ringil liidriks ning pärast pooleteise tunnist vahetust andis ta auto järgmisele vahetusele üle minutilise edumaaga teise koha ees. Peale seda hakkas aga paraku ebaõnn pihta. Kaya vahetuse ajal purunes AMG tagarehv, mistõttu kaotati aega lisapeatusega. Kui Viidas vahetult enne südaööd taas enda vahetuseks rooli asus, siis oli auto langenud kolmandale kohal ning vahe liidriga kümme minutit.

Sealt läks olukord aga hullemaks, sest lakkamatult langev vihm, pimedus ning udu muutsid olukorra rajal lausa ohtlikuks. Suurtel kiirustel tekkis masinatel vesiliug ning mitmed autod katkestasid avariide järel. Seetõttu katkestati kogu võidusõit Viidase vahetuse ajal punase lipuga. Vahetult enne lippu jõudis liider ületada finišijoone, mistõttu jäi Viidase auto automaatselt liidrist ringiga maha.

"Täielik ebaõnn, et selline olukord tekkis," lausus Viidas pettunult. "Olime pärast rehvi purunemist näinud kõvasti vaeva, et vahet vähendada ja siis tekkis selline tobe olukord. Loomulikult olid olud äärmiselt keerulised ning juba pärast kahte ringi rajal sain aru, et sellest kujuneb mu sõitjakarjääri üks raskemaid vahetusi. Samas võidusõit ongi ohtlik, mistõttu ei olnud minu arust õige terveks ööks sõitu katkestada. Igaühe enda valik on sõita rahulikult ja turvaliselt või riskida ja püüda ringiaega. Sellega kingiti BMW Motorsport noorteprogrammi sõitjatele terve ring edumaad, mida niisama lihtsalt sõiduga enam tagasi ei võta."

Kordusstart toimuski alles laupäeva hommikul, mil sõita jäi veel vähem kui kaheksa tundi. Allesjäänud ajast usaldati Viidase hoolde lausa neli, sest teoreetiline võimalus võiduks veel säilis.

"Tegin, mis suutsin ning näitasin konkurentsitult parimaid ringiaegu. Sealhulgas sõitsin välja ka terve nädalalõpu kiireima aja ning vähendasin vahet liidriga kümnelt minutilt neljale. Nagu kahjuks tõdesin, siis erinevalt meist BMW-l ebaõnne ei olnud ning puhtalt sõiduga me kaotust tasa ei teinud," ütles eestlane.

"Kahest eelnevast aastast oli küll juba kaks klassivõitu olemas, kuid kui sõitma minnes ei ole plaanis võita, siis võib ju ka sama hästi üldse mitte sõita. Kahjuks jäi seekord pettumus hinge, kuid vähemalt tõime meestega auto tervena koju ära," leidis Viidas nädalavahetusest siiski midagi positiivset.

Klassivõidu saavutas BMW M4 GT4 ning kolmandaks tuli Aston Martin Vantage AMR GT4.