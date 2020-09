Vastuolulist reeglimuudatust on võimalik rakendada MM-il ja olümpiamängudel

Kaugushüppe maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel võib tulevikus näha vastuolulist "Final Three" ehk parima kolme formaati, mida võimaldavad uued reeglid.

"Final Three" võistlusformaat näeb ette, et vaid kolm parimat kaugushüppajat saavad viie katse järel kuuenda katse, mille põhjal selgub võitja. Seejuures ei arvestata eelmiste hüpete tulemusi.

Uued tehnilised reeglid avaldati mullu 1. novembril, kuid nende tiitlivõistlustel kasutusele võtmise võimalus tõi muudatustele laiemat tähelepanu. "Final Three" formaati tutvustati eelmisel kuul Stockholmis toimunud Wanda Teemantliiga etapil ja seda kritiseeris tugevalt tippkergejõustiklasi esindav katusorganisatsioon The Athletics Association.

"Me ei näe sellist võistlusformaati positiivse uuendusena," avaldas The Athletics Associationsi president Christian Taylor, kes on kahekordne kolmikhüppe olümpiavõitja. "Selline formaat ei austa sportlaseid ja vähendab vaatemängulisust. 87% sportlastele selline uuendus ei meeldi."

Uue reegli sõnastus ei välista muudatusi ühelgi traditsioonilisel kergejõustikuüritusel ehk teisisõnu tähendab reeglimuudatus, et maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel saab kasutada samuti alternatiivseid võistlusformaate. Varem see vähemalt kahe maailma suurima võistluse puhul nii ei olnud.