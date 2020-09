Vennad Roihud sihivad EM-il kuldgruppi

"Hästi oluline on see, et meie enda sooritus oleks maksimaalne. Me ei saa seda ise mõjutada, mis number tulemustetahvlilt vastu vaatab, aga meie kaasaelajatel on see kõige olulisem ja sellepärast oleme seadnud eesmärgiks sõita tiitlivõistlustel esimest korda kuldgruppi," lausus Henri Roihu Vikerraadiole.

"Kui sellega hakkama saame, oleme ülimalt rahul. Meil on kuuepäevane võistlus: kolm esimest päeva on kvalifikatsioon ja kolm viimast päeva finaal. Sel võistlusel on kuld- ja hõbegrupp, mis on tavapärasest pisut vähem. Siiani on viimastel aastatel olnud tiitlivõistlustel kolm gruppi ehk siis kuld-, hõbe- ja pronksgrupp, kuhu võistlejad jaotatakse ühtlaselt."

Roihu sõnul oli viimati võistlejaid registreerinud 70 ehk kuldgruppi pääsemiseks tuleb olla kvalifikatsiooni järel 35 parema seas. Ülesande teeb raskemaks asjaolu, et kogu paadiklassi paremik on Austrias kohal.

"Meie olümpiaklassis on tiitlivõistlused väga kõrgelt väärtustatud ja kõik purjetajad, kes viimastel aastatel suurtel võistlustel esirinnas on olnud, on ka siin esindatud," lausus Henri Roihu. "Paadipargis eile ja täna ringi käies oleme saanud kõikidele maailma parematele tere öelda ja õnne soovida. Homme hakkab lahing nende vastu pihta."