Avapäeval vahesõidu võitnud ja poolfinaali pääsenud Viljandi sõudja Helene Dimitrijev võitles seal finaalipääsme eest, ent see eesmärk jäi saavutamata: ta oli 8.52,32-ga viies, jäädes vajalikust kolmandast kohast ligi poole minuti kaugusele. Sõidu võitis ukrainlanna Daria Stavõnoga 8.18,21-ga. B-finaalis Viljandi sõudjale seal vastaseid ei leidunud: 8.13,70-ga finišeerinud neiu sai üldkokkuvõttes seitsmenda koha ja oli sellega koondise parim. A-finaalis võitis 8.06,09-ga kuldmedali Valgevene esindaja Vialeta Dzmitrõjeva.

"Dimitrijev oli hea, ta sõitis juba Eesti meistrivõistlustel kindlalt. Siin läks kõik tõusvas joones: eelsõit oli veidi konarlik, aga mida aeg edasi, seda kindlamalt tuli. Eriti tasemel olid vahesõidud," hindas esitusi järelkasvukoondiste projektijuht Matti Killing.

Tallinna noormees Artjom Holostõhh näitas ühepaadil niisamuti head minekut, sest lõpetas B-finaalis ajaga 7.41,76 teise ning kokkuvõttes kaheksanda kohaga. Selle sõidu võitis sloveen Sergej Cupkovic ajaga 7.39,10. Meistritiitli kindlustas 7.25,17-ga prantslane Victor Marcelot.

"Holostõhh sõitis võitluslikult, B-finaalis rabeles kaheksanda koha väga vapralt välja. Finaal olnuks tänavu veel keeruline. Enamik paarisaerumehi istusid nüüd neljases ja see, et ta ühesel kaheksandaks tuli, on tema jaoks kõva saavutus. Noormees õigustas oma kohalolekut," rääkis Killing.

Narva duo Mihhail Netšajev – Ignat Gontšarov võistlesid paarisaerulisel kahepaadil B-finaalis, kus olid 6.53,17-ga neljandad, kokkuvõttes kümnendad. Sõidu võitis 6.43,04-ga Türgi 6.45,65 kirja saanud Sloveenia ja 6.47,59-ga lõpetanud Tšehhi ees. Kuldmedali tagas 6.39,02-ga Hispaania paar Pablo Morena – Caetano Horta Pombo.

Killingu sõnutsi näitasid Narva poisid ühtlast sõitu. "Ilmselt oli see nende lagi. Esimene ja viimanegi sõit olid võitluslikud. Tunda andis vähene võistluskogemus: ilmselt sel tasemel vastutus ja ootused panid neile pinged peale."

Poiste paarisaerunelik Karl Kristofer Orgse, Uku Siim Timmusk, Hannes Lehemets ja Jaan Sander Kleingi võistlesid B-finaalis, kus olid Hispaania (6.15,98) järel 6.16,83-ga teised, üldarvestuses kaheksandad. Seejuures edestati sama aja kirja saanud Leedu kvartetti. Euroopa meistriks krooniti 6.10,55-ga lõpetanud Venemaa.

"Neljapaadil jäi poolfinaalis oskustest vajaka: 200 meetrit enne lõppu said korraks kolmanda koha kätte, kuid andsid lõpus taas käest. Nad ise mainisid, et läksid finišeerides roolimisega alt," jutustas koondise juhendaja, kelle sõnutsi võib B-finaalis nähtuga igati rahule jääda: "poisid olid hooaja tippvormis."

Eesti kaheksapaat lõpetas võistlemise avapäeval vahesõidus, mis andis neile kokkuvõttes seitsmenda positsiooni. Okteti minek jäi juhendaja sõnul veidi ebaõnne taha. "Need rumalad 26 sajandikku, Eestis nägin mehi paremini liikumas. Vahel on nii, et esimesed sõidud tulevad uuel meeskonnal paremini välja ja seejärel ilmneb väike tagasiminek," rääkis koondise juht, kelle arvates on Eesti poisid siiski konkurentsivõimelised. "On aeg uusi mehi proovida, kes mõne aasta pärast võiks vanamehi kimbutama hakata, nende sussidesse astuda ja paadid üle võtta."

Kas suure paadi välja viimine oli õigustatud? "Kindlasti, seda arutasime juba enne paatkonna võistlusele lähetamist. Vaja on võistluskogemust. Ükski meie paatkond alla oma võimete ei esinenud ja mulle tundub, et siin oleme viimaste aastate parimas seisus," rääkis Killing, kes hindas koondise etteastet tugeva neljaga.

"Viie jaoks võinuks paar õnnestumist lisaks olla: näiteks nelja- ja kahekspaadi finaali pääsemine, mis jäi napilt täitmata."