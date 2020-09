Dmitrijev lõi Kasahstani kõrgliiga liidrile kaks väravat

Okžetpes haaras juhtohjad juba kuuendal minutil, kui skooris Plamen Dimov, kuid Nebojsa Kosovici ja Abat Aymbetovi tabamused vastavalt 28. ja 38. minutil andsid üheväravalise eduseisu Kairatile, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Dmitrijev lõi oma esimese värava avapoolaja esimesel üleminutil ning teise 56. minutil, kuid endise Moskva CSKA ründaja Vagner Love'i värav 72. minutil andis Kairatile punkti. Oma töö teinud Dmitrijev vahetati puhkama 80. minutil.

Kairat on kümne mänguga teeninud 25 punkti ning on Kasahstani kõrgliiga kindel liider, Okžetpes on pidanud ühe mängu rohkem ning asub kuue punktiga kümnendal ehk eelviimasel kohal.