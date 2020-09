Kõrvemaa rattamaratonil võidutsesid Gert Jõeäär ja Janelle Uibokand

Pikkade traditsioonidega võistluse 45 km põhisõidu võitis meestest Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 01:28.33, kohe tema järel tulid tulise võitlusega Peeter Tarvis (Raplamaa rattaklubi KOMO) ajaga 01:28.39 ja Josten Vaidem (Fixus), kellel jäi hõbemedalist puudu kõigest üks sekund. Teise ja kolmanda koha medalid selgitati fotofiniši abil.

Naistest tuli esimesele kohale Janelle Uibokand (Sportland Team) ajaga 01:36.49 ja teise koha sai Merili Sirvel (RR Siplased) ajaga 01:39.51. Neile järgnes Merilin Metsalu ajaga 01:42.43. Kõik võistlejad olid ühel meelel, et rada oli küll küllaltki mägine, kuid sügisvärvides mets ja soe temperatuur lihtsustasid sõitmist.

Tänavu aasta osales Sportland Kõrvemaa Rattamaratonil kokku 600 inimest, kellest 150 olid noorukid, kes said end proovile panna Mesikäpa laste- ja noortesõitudel. Tegemist oli Kõrvemaa maastikurajaga, mis tähendas, et võistlejad said osaliselt sõita nii kõvakattega matkarajal, kruusateel kui ka laudteel.

"Rada oli mõnus ja õnneks kuiv ehk õnneks sel aastal sopaseks ei saanudki. Võita on ikka väga lahe ja tunne on hea! Eriti pärast eelmist aastat, mil starti ei jõudnudki, sest vahetult enne starti ilmnesid rattal tehnilised viperdused," lausus Gert Jõeäär, kes osales Kõrvemaa rattamaratonil neljandat korda ja on tänaseks rattasõiduga tegelenud juba 20 aastat.