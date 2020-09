TÄNA OTSE | Võidulainele naasta lootev Kalju võõrustab Narva Transi

Jalgpalli Premium liiga 22. vooru kohtumises võõrustab Nõmme Kalju pühapäeval Narva Transi. Kohtumise otseülekanne algusega kell 14.50 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Koroonaviiruse puhangu tõttu eelmises kahes Premium liiga mängus nõrgendatud koosseisuga mänginud Kalju saab pärast pikka sunnitud pausi mängida täisrivistusega. Oma viimases kohtumises mängis Kalju võõrsil Tartu Tammekaga väravateta viiki, enne seda kaotati 1:2 Tallinna FCI Levadiale.

Vahepeal vormikõvera tõusuteele pööranud Narva Trans on viimastes kohtumistes olnud taas raskustes. Eelmisel nädalal kaotati Viljandi Tulevikule, enne seda jäädi alla Tallinna Legionile ja Levadiale ning mängiti viiki Kuressaarega. Piirilinlaste viimane võit jääb augusti keskele, mil võideti Tallinna Kalevit 1:0.

Kalju ja Transi viimasest 20 omavahelisest mängust on nõmmekad võitnud 12. Viiki on mängitud viiel korral, kolm kohtumist on võitnud Trans. Viimati mängisid meeskonnad 9. augustil, kui Kalju võitis Hiiu staadionil 3:0.