TÄNA | TV 10 Olümpiastarti. Finaal

Täna kell 17.30 on ETV eetris kokkuvõtte TV 10 Olümpiastarti hooaja finaalvõistluselt.

Kergejõustikusarja erakordne hooaeg kulmineerus Tartus, kus selgusid mitmevõistluse võitjad.

Tänavu on püstitatud hulga sarja rekordeid ja talendikaid noori jagub üle Eesti. Vaata ja ennusta, kelles on talenti, et kasvada uueks Kanteriks, Kirdiks, Baltaks, Uiboks või Kangertiks, Veneks, Täheks?

Finaaliga koos toimus ka värvikas olümpiapäev, mille patrooniks oli maailmameister Kelly Sildaru, kes pani end proovile suusahüpetes, sumos, korvpallis, rattakrossis ja veel paljudel teistel aladel.

Saate toimetaja ja režissöör Anu Säärits.