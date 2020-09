Naiste jalgpalli meistriliigas alustatakse sügisringidega

Soccerneti otseülekanne jõuab vaatajateni pealinnast, kui kolmandal kohal paiknev Tallinna Kalev võõrustab koht eespool asuvat Saku Sportingut. Pall pannakse Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul mängu kell 18.00. Naiskondi lahutab tabelis neli punkti. Omavahelistes liigamängudes on seni näidanud paremat minekut Sporting, kui kirja on saadud 3:0 ja 3:1 võidud. Kaartide tõttu jääb eesseisvast kohtumisest eemale Sportingu mängija Merily Toom.

Kalevi väravavahtide treener Mattias Traublum: "Mängud Saku vastu on alati rasked olnud. Nüüd, kui tabel on pooleks tehtud, loevad kõik mängud ja iga punkt on ülimalt oluline. Oleme valmis keeruliseks mänguks, kuid teeme kõik, et vajalikud kolm punkti koju jätta."

Ründaja Emma Treiberg: "Tabelisse vaadates saab igaüks aru kui väga võitu vajame. Nii meie kui ka kõik, kes vähegi meie tegemistega kursis on, teavad milleks me suutelised oleme. Tuleb raske ja huvitav mäng!"

Sportingu abitreener Carl Kalju: "Kaleviga on sel aastal olnud väga põnevad kohtumised. Sama põnev tõotab tulla ka see kohtumine. Oleme valmis ning tahame kolm punkti koju tuua!"

Ründaja Ulrika Tülp: "Mängud Kaleviga on kujunenud üpris põnevaks, mäng võib kalduda ühele või teisele poole. Me läheme mängule vastu tahtmisega kallutada see enda poole ning kolm punkti ja hea tundega tagasi sõita. Selle jaoks tuleb mängida parimat mängu ning tahta seda rohkem kui vastased. Kindlasti ei alahinda kumbki tiim oma vastast ning mäng on vaatamist väärt."

Tabeliliider FC Flora kohtub kell 14.00 Lilleküla harjutusväljakul neljandat positsiooni hoidva Pärnu Vaprusega. Flora on 14 vooruga kogunud maksimaalsed 42 punkti, Vaprusel on kirjas 22 punkti. Flora võidud Pärnu naiskonna vastu on tänavu tulnud numbritega 4:0 ja 6:0.

Vapruse peatreener Kristina Bannikova: "Meie võistkondlikud eesmärgid selleks aastaks on mängijatele selged ja usun, et mäng Flora vastu arendab meid selle täitmisele lähemale."

Mängija Merle Viidebaum: "Tulemas on raske lahing tabeliliidrite vastu. Kuigi Flora on juba kahel korral oma paremust tõestanud, ei anna me alla ja võitleme väärikalt lõpuni. Loodan, et suudame pealtvaatajatele anda põneva elamuse."

Tabeli teises pooles käib võitlus kohtadele viiendast kuni kaheksandani ning esmalt lähevad kell 18.00 Viljandi kunstmuruväljakul vastamisi Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond ning Põlva Lootos. Tegemist on võrdsete heitlusega, sest seni on viiendal ja kuuendal kohal olevad võistkonnad kogunud 17 punkti. Omavahelistes mängudes on mõlemad kirja saanud ühe võidu. Edu on saatnud kodunaiskondi, kui Põlvas teenis Lootos 3:1 võidu ning ühendnaiskond alistas Viljandis vastased 3:0.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Meistriliiga tabel on pooleks jaotatud. Algavad mängud liigasse püsimajäämise nimel. Ühendnaiskond on kindlasti kodus mängu favoriit."

Mängija Ave-Lii Laas: "Loodan, et väike paus mängude vahel on meile hästi mõjunud. Proovime anda endast parima!"

Päeva viimases mängus kohtuvad kell 19.30 Hiiu kunstmurustaadionil Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka. Seitsmendat kohta hoidev Tammeka edestab Kaljut seitsme punktiga. Omavahelistes kohtumistes on 2:0 ja 3:1 võidud kirja saanud Tartu naiskond.

Kalju peatreener Getulio Fredo: "Kalju naiskond üritab võita oma esimesed kolm punkti Meistriliigas. Seekord mängime õnneks kodustaadionil, see annab meile palju enesekindlust."

Mängija Elizabeth Elštein: "Tammeka vastu mängud on alati tasavägised just seetõttu, et oleme kõige võrdsemad võrreldes teiste tiimidega. Isiklikult olen üle aasta vigastuse tõttu väljas olnud, seega ootan väga, et tartlastele säru teha."

Tammeka abitreener Kristel Vidaja: "Sügisringid on kätte jõudnud. Meil enam eksimisruumi ei ole. Kindlasti ei ole ka Kalju naiskond nõus midagi lihtsalt andma. Oodata on võitluslikku mängu."

Mängija Karoliine Maria Pihlapuu: "Kuna hooaja lõpp on lähenemas, ootan, et tuleb üks ilus ja võitluslik mäng. Olen kindel, et kui teeme asju mida me peale igat mängu parandada püüame, oleme võimelised ka seekord neid võitma."

Naiste Meistriliiga 15. vooru kohtumised:

Laupäev, 26. september

kell 14.00 Tallinna FC Flora – Pärnu JK Vaprus (Lilleküla harjutusväljak I)

kell 18.00 JK Tallinna Kalev – Saku Sporting (Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak), OTSE: Soccernet.ee

kell 18.00 JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN – Põlva FC Lootos (Viljandi kunstmuruväljak)

kell 19.30 Nõmme Kalju FC – Tartu JK Tammeka (Hiiu kunstmurustaadion)