Populaarne Pärnu rannajooks toimub virtuaalsena

"Nagu varasemate muudatuste puhul, tuli seegi otsus konsensulikult. Seame osalejate ja korraldusmeeskonna tervise esikohale ja kuna iga päev lisandub Eestis kümneid uusi nakkusjuhte, on mitte iga hinna eest reaalselt korraldama minna vähim, mida teha saame," rääkis korraldustiimi juht ja spordiklubi juhatuse liige Vahur Mäe, lisades, et tunded on kahetised. "Muidugi tahaks klassikat teha: tiim kibeleb, sest füüsiliselt pole tänavu olnud võimalik kohtuda. Igal asjal olgu oma aeg ja tahaks väga loota, et järgmisel hooajal saame taas – nii jooksjad-käijad kui korraldajad – jälle reaalselt kokku."

Virtuaaljooksule on oodatud kõik, kes peavad liikumisest lugu – grupiti või üksi. Virtuaalne formaat annab võimaluse joosta või käia saab seal, kus spordihuviline ise kõige enam soovib. Arvesse lähevad jooksulindil tehtud sooritusedki. Peale liikumist tuleb veebilehel esitada tõenduseks mobiilirakenduse logi või pulsikella pilt ja seejärel saab osaleja soovitud aadressile medali.

Registreerimine virtuaaljooksule toimub www.2silda.ee/reg/ 1. novembrini.