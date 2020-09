EJL-i akadeemia valiti Tallinna aasta haridusteoks

Arte Gümnaasiumi 7.-12. klassi õppealajuhataja Lilli Arumäe rõhutab, et jalgpalliakadeemia pole vaid kooli ja EJL-i koostöö vili. "Akadeemia on unikaalne, sest lisaks tavaõppele pakub see lisaks väga head jalgpalliharidust. Valitud õpilased on sellest võimalusest kinni haaranud ning optimaalne plaan on taganud senise edu. See on kindlasti koht, kus tunnustada ka lapsevanemaid, kes on oma lastele seda võimaldanud, sest kõik õpilased ei ole Tallinnast ja Harjumaalt," sõnas Arumäe EJL-i pressiteate vahendusel.

"Meie koostöö Arte Gümnaasiumiga on sujunud väga hästi ning tahaksin tänada kogu koolipere selle usalduse eest. Näeme, et õpilased on motiveeritud nii õppima kui ka jalgpalli mängima. See auhind näitab, et oleme kõikide osapooltega koostöös langetanud häid otsuseid," lisas jalgpalliakadeemia juhataja Marko Lelov.

Linna tänu ja õnnitlused annavad edasi abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning haridusameti juhataja Andres Pajula õpetajate päeva eel, 2. oktoobril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis.

Jalgpalliakadeemia algab Arte Gümnaasiumi kaheksandas klassis ning lõpeb pärast kahte õppeaastat põhikooli lõpetamisega. Soovi korral saavad lõpetajad kandideerida Arte Gümnaasiumisse kümnendasse klassi, kus on loodud eraldi jalgpalliklass kogu gümnaasiumi vältel. Jalgpalliliit pakub noormängijatele transporti treeningutele, sportlikku toidukorda, varustust ja häid treeningtingimusi. Õppeainete osas tekkivate küsimuste korral saavad akadeemia õpilased pöörduda eraõpetaja poole.