Rikberg: tiitlite kõrval on eesmärk ka ettevalmistus EM-iks

"12 mängijast kümme on täpselt samad. Tuttavad näod ja oskused," kommenteeris peatreener Alar Rikberg ERR-ile. "Kaks uut meest - Siim Põlluäär diagonaalründaja ja Siim Päid temporündaja. Üks oluline uuendus on see, et mina olen abitreeneri kohalt liikunud peatreeneri kohale."

Kas järgmisel hooajal on üks tiitel vähe ja null tiitlit altminek? "Ei saa päris nii öelda. Tase on kõva, tase on ühtlane. Vähemalt ühe järgi läheme. Tartu meeskonnal on alati sellised ambitsioonid olnud. Eestis tiitlid loevad."

"Keegi ei mäleta karikavõistluste finaalis mänginud või Credit24 Final Fouris põrunud meeskonda - kõik mäletavad võitjaid. Seega võiks midagi näppude vahele jääda. Aga on ka teine suur eesmärk," jätkas Rikberg.

"Meil on mitu koondisepotentsiaaliga meest, kes on ka koondises olnud. Järgmine suvi saab olema päris tähtis - kodune EM-finaalturniir. Ehk see aasta on ka ettevalmistus, et need mehed oleks võimalikult head, aitamaks Eesti rahvusmeeskonda järgmisel suvel."