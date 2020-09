Dmitrijev ja Okžetpes ei saa Kasahstanis kuidagi hoogu sisse

Artjom Dmitrijevi tööandja Okžetpes on alustanud Kasahstani kõrgliiga hooaega üle kivide ja kändude, sest kümnest mängust on neil kirjas vaid üks võit ja kaks viiki ehk viis punkti. Teisipäeval jäädi võõral väljakul 0:1 alla Tobolile.

Mängu ainsa värava lõi 65. minutil prantslasest ründaja Jeremy Manzorro. Kuus minutit hiljem vahetati algrivistusse kuulunud Dmitrijev serblase Milan Stojanovici vastu välja, ent mängu pööret tuua Okžetpes ei suutnud, kirjutab Soccernet.ee.

Kasahstani kõrgliigas on enamik meeskondi pidanud kaheksa kohtumist, ent Okžetpes on üks neist, kellel kirjas juba kümme mängu. See teeb nende kümnenda tabelikoha tegelikkuses veel pisut kehvemaks, sest tosinast meeskonnast loobus Pavlõdari Irtõš mängimisest juba hooaja eel ning Aktau Kaspi jääb Okžetpesist kahe vähem peetud mängu juures maha vaid punktiga.

Tabelit juhib üheksast mängust kaheksa võitu saanud Kairat, võit Dmitirjevi tööandja üle tõstis Toboli vähemalt ajutiselt viimase kuue aasta meistrist Astanast mööda teisele kohale.

