AS Romat ähvardab avavoorust tehniline kaotus

AS Roma alustas uut Itaalia jalgpallihooaega niigi õnnetu 0:0 viigiga Hellas Verona vastu, kuid nüüd võib sellest ametlikes dokumentides saada 0:3 kaotus.

Roma murelapseks on poolkaitsja Amadou Diawara, kes tähistas juulis 23. sünnipäeva, kuid oli endiselt koosseisu kantud U-22 mängijana. Serie A juhend näeb ette, et alla 22-aastaseid pallureid ei loeta koosseisu registreeritavate (maksimaalselt) 25 mehe hulka, vaid nemad on n-ö noormängijad, kirjutab Soccernet.ee.

Et Diawara polnud 25 hulka registreeritud, ei oleks ta tohtinud mängida, kuid Guinea koondislane kuulus algkoosseisu. Vastavalt reglemendile peaks Romat ootama 0:3 kaotus - neli aastat tagasi läks just nii Sassuologa, kes samuti registreerimata mängijat kasutas.

Loe edasi portaalist Soccernet.ee.