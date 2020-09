Riias jätkunud rallikrossi MM-sari jätkus rootslaste dikteerimisel

Laupäevasel etapil oli kvalifikatsioonisõitude kokkuvõttes parim soomlane Niclas Grönholm (Hyundai i20; GRX Taneco), talle järgnesid Kristoffersson (Volkswagen Polo; Kristoffersson Motorsport) ja Ekström (Audi S1; KYB Team JC).

Esimese poolfinaali võitis Ekström, edasi finaali pääsesid veel ka Grönholm ja rootslane Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Hansen). Teises poolfinaalis võttis esikoha Kristoffersson, talle järgnesid rootslased Robin Larsson (Audi S1; KYB Team JC) ja Kevin Hansen (Peugeot 208; Team Hansen).

Finaalis oli seega koguni viis rootslast ja kindla võidu võttis kahekordne maailmameister Kristoffersson, kellele see oli karjääri 23. ja tänavune kolmas MM-etapivõit.

Kogu pjedestaali hõivasid maailmameistrid – Kristofferssonile järgnesid 2016. aasta maailmameister Ekström ja mullune võitja Timmy Hansen. Nelikvõidu tõi rootslastele Kevin Hansen. Viies oli Grönholm ja Larsson pidi kuuenda kohaga leppima.

Johan Kristoffersson Autor/allikas: FIAWorldRallycross.com

Pühapäevasel etapil olid kvalifikatsioonisõitude neli parimat Rootsi sõitjad: kolmest sõidust kaks võitnud Ekström oli esimene, järgnesid Kristoffersson, Larsson ja Timmy Hansen. Seejuures esimest korda sel hooajal polnud Kristoffersson üheski eelsõidus kiireim.

Esimese poolfinaali võitis Ekström Larssoni ja Grönholmi ees. Teine poolfinaal lõppes punase lipuga, kui Timo Scheider (Seat Ibiza; Münnich Motorsport) sõitis otsa Andreas Bakkerudile (Renault Megane; GCK RX Cartel) ja norralane sõitis seina. Õnnetuse tõttu jäi viimane ring sõitmata, Scheider diskvalifitseeriti ja norralane tõsteti kolmandaks, aga kuna arstid otsustasid, et ta peaks igaks juhuks haiglasse kontrolli minema, pääsesid sellest poolfinaalist finaali vaid Kristoffersson ja Timmy Hansen ning viimase finaalikoha sai esimeses poolfinaalis neljandaks jäänud Kevin Hansen. Ehk taas oli finaalis viis rootslast ja üks soomlane.

Rallikrossi MM-sarja etapp Riias. Autor/allikas: FIAWorldRallycross.com

Finaalis sai Ekström hea stardi ja möödus kohe Kristofferssonist. Mulluse hooaja vahele jätnud Ekström ja Kristoffersson juhtisid paarisrakendina sisuliselt kogu finaalsõidu. Kristoffersson käis esimesena jokkeriringil ja Ekström pääses seetõttu üksinda ette ning suutis edu piisavalt kasvatada, et pärast enda jokkeriringi napilt Kristofferssoni ees finišeerida. Ekströmile oli see hooaja teine ja ühtekokku karjääri 12. MM-etapivõit.

Rootslased võtsid taas nelikvõidu – kolmanda koha sai Larsson Timmy Hanseni ees, viies oli Grönholm ja kuuendana lõpetas Kevin Hansen.

Kolme topeltetapi ehk kuue sõidu järel on MM-sarja üldliider Kristoffersson 166 punktiga, teisel kohal oleval Ekströmil on 117 punkti. Kolmas on Grönholm 117, neljas Timmy Hansen 111 ja viies Larsson 101 punktiga.

Riias peeti paralleelselt MM-etapiga ka Supercari EM-etapp, kus võistlustules oli ka eestlane Andri Õun (Ford Ka+; Reinsalu Sport).

Õun oli esimeses kvalifikatsioonisõidus 12. ja kolmes ülejäänus 13., seega sai ta eelsõitude kokkuvõttes 13. koha ehk jäi esimesena poolfinaalidest välja. Õun lõpetaski etapi 14 sõitja seas 13. kohaga.

Etapivõidu võttis rootslane Oliver Eriksson (Ford Fiesta; Olsberg MSE) norralase Sondre Evjeni (Volkswagen Polo; Kristoffersson Motorsport) ja prantslase Jean-Baptiste Dubourgi) ees.

MM-sari jätkub oktoobri keskel Barcelonas, kus on samuti kavas topeltetapp, lisaks sõidetakse Barcelonas Super1600 klassi esimene EM-etapp.