Oskar Nisu tuli Belgias kaheksandaks

"Olin päris heal positsioonil finišis, aga ootasin veidi liiga kaua alustamisega ja siis jäin veidi karpi ning lõpetasin kaheksandal kohal," kommenteeris Nisu.

"Olen veidi pettunud, et finiš hästi välja ei tulnud, sest tundsin, et oleksin võimeline olnud ees pool lõpetama. Samas oli see minu esimene UCI 1. kategooria sõit ja seda esikümnes, ehk lõppkokkuvõttes võib rahule jääda," lisas Nisu.

Oskar Nisu järgmine start on Paris-Chaunyl.