Dmitrijev ja Okžetpes lasid vastastel viigistada

Okžetpes jäi kodus penaltist 0:1 taha, aga 33. minutil seis viigistati. Pea kogu teine poolaeg mängiti Aktau punase kaardi tõttu enamuses ja 75. minutil löödigi juhtvärav. Neli minutit hiljem vahetati platsile Dmitrijev, kuid lõpuks tuli leppida siiski 2:2 viigiga, vahendab Soccernet.ee.

12 meeskonna konkurentsis on Okžetpes viie punktiga kümnendal kohal, mängu vähem pidanud Aktau on punkti kaugusel maas. Sergei Zenjovi tööandja Karagandõ Šahtjor on seitsme vooruga kogunud 11 punkti ja asub tabelis kuuendal positsioonil.