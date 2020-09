Saksamaal mängivaid Eesti korvpallikoondislasi tänavu eurosarjas ei näe

Koondise ja individuaaltreeningute kõrvalt käis rahvusnaiskonna kapten Mailis Pokk enne piiri taha siirdumist korra ka suurel põllul kapsaid korjamas. Koondisekaaslastega treenis ta Kadarbiku talu põldudel Ääsmäel. Kui naiste korvpall kaalub pool kilo, siis 70 päeva kasvanud kapsapead, mida põllult korjati, kaalusid keskmiselt poolteist kuni kolm ja raskemad üle viie kilo.

"Kapsa söömine läheb nüüd hinnatumalt kui enne! Päris füüsiline töö on seda kapsapõldu korjata," kinnitas Pokk. "Tuleb tõesti au anda kõigile, kes kapsast käsitsi korjavad: hindame kapsast hoopis teistmoodi kui ennem."

Järgmisel nädalal lendab Pokk Saksamaa meistri Kelterni juurde, kes sarnaselt teistele Saksamaa naiste korvpalliklubidele loobus uuel hooajal eurosarjades mängimisest.

"Selle viiruse ning karantiinireeglite tõttu ei olnud see meie võistkonna jaoks võimalik. Kui käime näiteks Hispaanias mängimas, tähendab see, et tagasi tulles peame kaks nädalat karantiinis olema. See pole aga võimalik, kui tahame Saksa liigat edasi mängida," tõdes Pokk.

12 naiskonnaga Saksamaa meistriliiga alustab 24. oktoobril. Eelnevalt ootavad seitsmest riigist mängijaid palganud Kelterni veel karikavõistluste mängud. Kui Eestis käis Pokk kapsapõllul, siis 90 000 elanikuga Edela-Saksamaal asuvat Kelterni ümbritsevad viinamarjaistandused.

"Me oleme väga väike koht. aga ümbruskonnas ei ole ühtegi meeskonda ega naiskonda samal tasemel mängimas ja seetõttu publik koondub meie mängule kokku," sõnas Pokk. "Keskmiselt on saalis kuskil 700-800 inimest mängu vaatamas. Nüüd ei teagi, kuidas need reeglid on, kas on rahvast saali tulemas või ei ole, aga kõik ümbruskonna inimesed, keda mina hästi tean, tahavad juba väga mänge vaadata. Päris tühjade tribüünide ees ei tahaks mängida."