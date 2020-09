Maanteejooksu Eesti meistrid selguvad laupäeval Raplas

Naiste 10 km distantsil on peamisteks favoriitideks tänavu erinevatel distantsidel Eesti meistriteks tulnud Jekaterina Patjuk (TÜ ASK), Kelly Nevolihhin (KJK Vike) ja Laura Maasik (KJK Nõmme), samuti on stardijoonel õed Liina ja Lily Luik (mõlemad TÜ ASK).

Meeste 10 km maanteejooksul on oodata põnevat duelli Tiidrek Nurme (TÜ ASK) ja Roman Fosti (Sparta) vahel, samuti on kohal möödunud aasta võitja Karel Hussar (TÜ ASK), hiljuti Eesti maratonimeistriks tulnud Rauno Jallai (Võru KJK Lõunalõvi), Dmitri Aristov, Janar Juhkov (mõlemad Treeningpartner) jt.

Heade ilmaolude korral võib ohus olla nii Ibrarim Wachira Mukunga nimel olev rajarekord 29.41 kui ka Pavel Loskutovi Eesti rekord 10 km maanteejooksus 29.23. Naiste 10 km maanteejooksu Eesti rekordit hoiab 32.44-ga 1995. aastast Jane Salumäe.