Olümpiapäeval saab tutvuda paraolümpiaaladega

Laupäeval, 19. septembril toimub Tartus Tamme staadionil olümpiapäev, kus on esindatud ka Eesti Paralümpiakomitee. Terve päeva vältel on võimalik tutvuda mitmete paraspordialadega ning tublimatele on auhinnaks erinevaid meeneid.

Eesti Paralümpiakomitee (EPK) koondab enda alla nägemis-, kuulmis-, füüsiliste- ja vaimsete puuetega inimesed. Organisatsioon asutati 1991. aastal ning sel ajal oli nimeks Eesti Paraolümpiakomitee, kuid aastal 2017 muudeti see Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) ettekirjutusel Eesti Paralümpiakomiteeks.

Eesti Vabariik oli esimest korda esindatud paraolümpiamängudel 1992. aastal, kui Albertville'is toimusid taliparaolümpiamängud. Eestit esindas suusataja Vilma Nugis. Samal aastal toimusid ka suveparaolümpiamängud Barcelonas, kus eestlased said kokku kolm medalit - ühe hõbeda 50 m vabaltujumises (Marge Kõrkjas), ühe hõbeda kergejõustikus 100 m jooksus (Annely Ojastu) ning ühe pronksmedali 100 m vabaltujumises (Marge Kõrkjas).

Praegu on Eestis kõige edukam võistkondlik paraolümpiaala ratastoolikurling. Võistkond saavutas eelmisel aastal MM-il kaheksanda ja sel aastal kümnenda koha. Sellest aastast asus ratastoolikurlingu võistkonda treenima Derek Brown, kes on tipptasemel kurlingutreener. Tema juhendamisel võitis Ameerika Ühendriikide meeskond 2018. aasta taliolümpiamängudel kuldmedali. Ratastoolikurlingu võistkonna eesmärk on kvalifitseeruda 2022. aasta Pekingi taliparaolümpiamängudele.

Olümpiapäeval saab tutvuda erinevate paraspordialade elementidega, näiteks ratastoolikorvpallis on võimalik sooritada pealeviskeid. Ratastoolikorvpall sarnaneb suuresti tavalisele korvpallile, kuid üks erinevus on see, et palli ei pea koguaeg põrgatama - mängija võib teha toolis kuni kaks tõuget, et edasi liikuda nii, et pall on tal süles, seejärel tuleb palli jälle põrgatada. Ratastoolis saab proovida teha ka vigursõitu, mis annab aimu, kui keeruline võib olla igapäevaselt ratastooliga liikumine.

Lisaks saab proovida kahte vaegnägijate spordiala - tandemjooksu ja täpsuslaskmist. Tandemjooksus on vaegnägijast jooksja ühendatud spetsiaalse nööri abil oma saatjaga. Täpsuslaskmisel kasutatakse sihtimiseks spetsiaalset elektroonilise heli sihtimisseadet, mis aitab tuvastada sihtmärki.