Virtuaalne Kahe Silla jooks utsitas liikuma ligi 1500 spordisõpra

"Juba nüüd võime tõdeda, et virtuaaljooks, mis võimaldas lisaks käia-kepikõndidagi, kujunes menukaks: arvestades aega, mil paralleelselt on lubatud füüsiliselt toimuvad üritused, on tegemist Tallinna ja Tartu suurte järel riigi ühe osavõtjaterohkema virtuaaliga," rõõmustas peakorraldaja Vahur Mäe, kelle sõnutsi oli kolmapäeva ennelõuna seisuga oma osalemise üles laadinud 932 kümne-, 220 viie- ja 115 kolmekilomeetrisel noortejooksul osalejat. Protokollist leidis enam kui 150 lapsegi nime, seni on distantsi läbimisest märku andnud viis ratastoolis liikujat.

Ausa mängu põhimõttele tugineva virtuaaljooksust osavõtjad said boonusena medali ning soovi korral 20 aasta juubelisümboolikaga särgi, mis edastatakse neile hiljemalt oktoobri lõpuks.

Iga virtuaaljooksu tasulisel distantsil osaleja andis panuse heategevusse, sest esimest korda Kahe Silla jooksu ajaloos annetatakse starditasudest osa kohaliku kogukonna hüvanguks. Kuna viimastel aastatel on veesportlaste turvalisus Pärnu jõel – Vana ja Uue silla vahel sõudjate treeningu- ja võistlusrajal – tiheda kaatriliikluse tõttu löögi alla sattunud, panustati tänavu suvepealinna sõudeklubide tarbeks ohutustarvikute soetamisse: projektiga hangitakse rajatähiseid ja nende kinnitustarvikuid.

"Kogusime 1300 eurot, mille anname üle sõudeklubi uue basseinimaja avamisel 21. septembril. Olen veendunud, et need vahendid aitavad tõhusalt ennetustegevusse panustada ja suudame üheskoos hoolitseda sellegi eest, et suured sõudevõistlused suvepealinna tagasi toodaks," rääkis Mäe.

Pärnakate rõõmuks avas korraldustiim 6. septembril originaalsel jooksuringil melupunkti: selleks püstitati kallasrajale jooksu kunagisse finišipaika stardi- ja finišikaar, mängis DJ ja jagati medaleid. Hinnanguliselt kasutas jooksu õigel päeval püsirajal liikumise võimalust sadakond huvilist. Teiste seas tulid starti seni kõik jooksud kaasa teinud Arvo Villmann, Ergo Rand, Jüri Leesmäe ja Jüri Jaanson. Viies osaleja, Siiri Särev läbis kümnekilomeetrise distantsi Soomes. Lisaks Jaansonile olid jooksu algatustiimist kohal Priit Neeme ja Enn Hallik.