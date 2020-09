Pühapäev:

Ralli pikima katse (Cetibeli) esimene läbimine tõi kaasa rohkelt draamat pea kõigi sõitjate jaoks. Esimesena teele läinud Ott Tänakul oli probleeme sidega ja seetõttu pidi Martin Järveoja vahepeal käemärgid appi võtma, kuid see oli üks väiksemaid muresid. Liider Thierry Neuville'il, aga samuti Sebastien Ogier'l, Kalle Rovanperäl ja Esapekka Lappil tuli ette võtta rehvivahetus. Lõpus aeglaselt liikunud Sebastien Loeb sõitis pärast rehvipurunemist praktiliselt veljel finišini, aga sinna ei jõudnudki Teemu Suninen (ratas alt ära) ega Pierre-Louis Loubet (mehaaniline rike). Ralli kindlaks üldliidriks kerkis pea ainsana probleeme vältinud Elfyn Evans ning Ogier, Neuville, Loeb võtsid sisse teise koha heitluse positsioonid.

Seis 10. katse järel: 1. Evans 2:10.49,3, 2. Neuville +42,2, 3. Ogier +46,2, 4. Loeb +51,4, 5. Rovanperä +2.11,5, 6. Greensmith +3.00,2, 7. Lappi +3.44,5, ..., Tänak +59.38,7.

Tänane stardijärjekord: 1. Tänak, (2. Loubet), 3. Greensmith, 4. Lappi, (5. Suninen), 6. Rovanperä, 7. Evans, 8. Ogier, 9. Loeb, 10. Neuville.

Reede:

Hommikusel testikatsel näitas parimat aega Thierry Neuville (Hyundai; 3.23,4), kellele 1,2 sekundiga kaotas Ott Tänak (Hyundai). Järgnes Toyota kolmik Kalle Rovanperä (3.24,8), Elfyn Evans (3.24,9) ja Sebastien Ogier (3.25,1).

Päeva esimesel katsel hõivasid Hyundaid kolm ülemist positsiooni, kusjuures eriti head kiirust näitas Neuville. Teisel katsel aga segas nii Neuville'i kui ka Tänakut väga palju eessõitjate tolm ning mõlemad mehed süüdistasid FIA tegelasi halbades otsustes, mis korduvad aastast aastasse.

Esimese päeva järel on Hyundai siiski kaksikjuhtimine, kusjuures esikohal asub üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kellele Neuville kaotab 1,2 ja Ogier 1,3 sekundiga. Tänak langes teise katsega kolmandalt kohalt seitsmendaks, kaotades Loebile 4,8 sekundiga.

Laupäev:

Türgi ralli teine päev algas valitseva maailmameistri Ott Tänaku jaoks kehvasti, sest roolisüsteemiga seotud mehaaniline rike jättis ta kohe päeva avakatsel tee äärde. Eestlane vajus sirgel teel välja ja pärast pilgu viskamist parema esiratta koopasse otsustati edasisest loobuda.

Esikoha pärast pidasid laupäeva hommikul võitlust Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Ogier võttis kaks ja Neuville ühe katse ning prantslane asus enne lõunapausi konkurendi ees 1,6 sekundiga juhtima. Päeva esimesena alustanud Sebastien Loeb langes neljandaks.

Pärastlõunal tabas ebaõnn Toyotasid. Kõigepealt pikal katsel tekkisid Ogier'l probleemid käigukastiga ja ta andis Neuville'ile pool minutit ära. Päeva viimasel katsel andis pea sama palju sekundeid ära pjedestaalikoha eest võidelnud Evans, sest oli sunnitud rehve säästma.

Enne pühapäeva juhib Neuville konkurentide ees enam kui poole minutiga, kusjuures Ogier ja Loeb on kümnendikupealt viigis. Evans jääb neist omakorda ligemale poole minuti kaugusele.

Eelvaade:

Kolmandat aastat järjest MM-sarja kavas olev Türgi ralli on saatuse keerdkäikude tagajärjel tõusnud hooaja viiendaks etapiks ja teiseks pärast koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi.

Võrreldes kaks nädalat tagasi Lõuna-Eesti teedel sõidetuga on tegemist teistsuguse väljakutsega, kus piloote ootavad märksa aeglasemad, kurvilisemad, aga eelkõige kivisemad ja palju ootamatusi pakkuvad teed.

Sellegipoolest peavad mehed maksimumi välja panema, sest vastasel juhul riisub koore mõni konkurent. Lohutada võib end mõttega, et vajadusel on Türgi teedel riskeerides pisut lihtsam ka ajalist kaotust tagasi teha.

Igal juhul saavad kõvasti vatti rehvid. Lisaks suurtele kividele tuleb neil hakkama saada ka temperatuuriga, mis küündib teedel kaugelt üle 30 soojakraadi. Seega on sõitjatel kõvasti nuputamist taktika osas ja lisaks on neil ka füüsiliselt raskem.

Kui üldiselt peaks ralli mööduma kurnavas päikesepaistes, siis ilmaennustuse kohaselt on pühapäeval ka teatav vihmavõimalus ja see võib asuda viimasel päeval kaarte segama.

Ott Tänak võitis Türgis 2018. aastal Toyotaga, aga üldiselt on see ralli rohkem sobinud Hyundaile. Siiski õhkub Jaapani autotootja võistkonnast etapi eel optimismi ja kõik asjaosalised kiidavad justkui ühest suust auto vahepealset arengut.

Tänak võitis tunamullu Türgis osalt ka konkurentide ebaõnne tõttu ja mitme teisega mehega võrreldavat kiirust ta ei leidnud. Mullune etapp läks aiataha, sest Toyota tehnika ütles laupäeval üles.

"Teenida minu esimene võit Hyundaiga Eestis oli tõeliselt eriline, kuid nüüd peame keskenduma järgmisele etapile," lausus Tänak etapi eel Hyundai pressiteate vahendusel. "MM-sari on tänavu lühike, mistõttu peame igast võimalusest võtma maksimumi."

"Türgi ralli on kahtlemata hooaja kõige raskem etapp. Seal on alati väga kuum ja see on nii autole kui meeskonnale keeruline. Meie eesmärgiks on võidelda võidu eest ja jätkata jahti MM-tiitlile."

Eelmisel aastal olid kõige kiiremad hoopis nüüdseks MM-sarjast taandunud Citroenid, keda siis roolisid Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. Kolmandaks tuli Hyundail kihutanud Andreas Mikkelsen, kel tänavu sarjas kohta pole.

"Mõistagi on mul eelmise aasta Türgi rallilt head mälestused, kui koos Julieniga [kaardilugeja Ingassiaga] võitsime," lausus ralli eel Ogier. "Edu kordamine sel aastal pole lihtne: see on kõigi jaoks raske ralli, meie jaoks teepuhastajana kindlasti veel eriti."

"Aga ma olen väga põnevil selle üle, mida suudame Yarisega ära teha. Meie ralli ettevalmistustestid möödusid väga hästi, me oleme kindlasti edasi arenenud, nii et näis, mis ära teeme."

Ajakava:

Reede:



Test 4,70 km 9.01 NEUVILLE

SS1 Icmeler 13,90 km 17.08 NEUVILLE

SS2 Gökce 11,32 km 18.21 OGIER



Laupäev:



SS3 Yesilbelde 1 31,79 km 8.45 OGIER

SS4 Datca 1 8,75 km 10.08 OGIER

SS5 Kizlan 1 13,15 km 11.06 NEUVILLE

SS6 Yesilbelde 2 31,79 km 14.45 NEUVILLE

SS7 Datca 2 8,75 km 16.08 NEUVILLE

SS8 Kizlan 2 13,15 km 17.06 LOEB



Pühapäev



SS9 Cetibeli 1 38,15 km 7.30 EVANS

SS10 Marmaris 1 6,22 km 9.08 NEUVILLE

SS11 Cetibeli 1 38,15 km 11.10

SS12 Marmaris 2 (PK, ETV) 6,22 km 13.18

WRC stardirivi:

3 Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen Ford Fiesta WRC

4 Esapekka Lappi - Janne Ferm Ford Fiesta WRC

7 Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais Hyundai i20 Coupe WRC

8 Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai i20 Coupe WRC

9 Sebastien Loeb - Daniel Elena Hyundai i20 Coupe WRC

11 Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC

17 Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC

33 Elfyn Evans - Scott Martin Toyota Yaris WRC

44 Gus Greensmith - Elliott Edmondson Ford Fiesta WRC

69 Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Sebastien Ogier 79

2. Elfyn Evans 70

3. Ott Tänak 66

4. Kalle Rovanperä 55

5. Thierry Neuville 42

6. Teemu Suninen 34

7. Esapekka Lappi 30

8. Craig Breen 25

9. Pontus Tidemand 8

10. Sebastien Loeb 8

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 137

2. Hyundai Shell Mobis WRT 132

3. M-Sport Ford WRT 83