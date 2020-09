ANETT KONTAVEIT - SVETLANA KUZNETSOVA:

Enne mängu:

Turniiri avaringis alistas Kontaveit tund ja 40 minutit kestnud kohtumise järel 6:3, 7:6 (1) maailma 45. reketi Caroline Garcia.

35-aastane venelanna alistas Roomas avaringis endast kümme aastat noorema ameeriklanna Bernarda Pera (WTA 60.) kaks tundi ja 15 minutit väldanud matšis numbritega 3:6, 7:6 (3), 6:3.

Kuznetsova on 2004. aasta US Openi ja 2009. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja, 2007. aastal tõusis ta maailma edetabelis ka teisele kohale. Venelanna on saavutanud palju ka paarismängus, võites Austraalia lahtised nii 2005. kui 2012. aastal, paarismängu finaali on ta jõudnud kõikidel slämmiturniiridel.

Kontaveit ja Kuznetsova on omavahel korra kohtunud, kui kaks aastat tagasi oli eestlanna samal Rooma turniiril venelannast parem 7:5, 7:5.