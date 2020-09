Henrik Ojamaa koduklubi sai Poola esiliigas järjekordse kaotuse

Külalised haaras juhtohjad esimesel poolajal, kui skooris Maksymilian Rozwandowicz. Teisel poolajal suurendas eduseisu Adrian Klimczak. Ojamaa ei kuulunud Widzewi algkoosseisu, kuid sekkus mängu 72. minutil, kui mõlemad väravad olid löödud. Widzew mängis viimased minutid kümnekesi, sest 86. minutil sai teise kollase kaardi Bartolomiej Poczobut, kirjutab Soccernet.ee.

Lodzi Widzew on kaotanud kõik kolm liigamängu, väravavate vahe on 1:9 ning meeskond paikneb null punktiga viimasel ehk 18. kohal. LKS Lodz on kolme mänguga löönud üheksa väravat, hoidnud enda seljataguse puhtana ning asub üheksa punktiga liidripositsioonil.

Widzew peab järgmise liigamängu 19. septembril, kui kohtub koduväljakul Olsztyni Stomiliga.