Kuni 13-aastased laskesuusatajad said oma võistlussarja

Alates sügisest on Eesti kuni 13-aastastel laskesuusatajatel päris oma võistlussari. Tiirudes kasutatakse õhkrelvi ja võistlus käib endise tipplaskesuusataja Even Tudebergi auhindadele.

Uues noortesarjas on toimunud kaks etappi. Kui Elvas oli kohal 60 last, siis eelmisel laupäeval Põlvas juba 70 noort laskesuusatajat. Idee keerles kogukonnas mitmeid aastaid, sest seni leidus 7-13 aastaste laste jaoks võistlusvõimalusi väga piiratult. Nüüd on püramiid oluliselt terviklikum.

"Kui me alustame siit seitsmeaastaste tüdrukute ja poistega ning kui me Värska Originaali noortesarjas, kus saavad võistleda väljaspool arvestust ka mehed-naised, alustame 13-aastastega, siis on meil [kaetud] kogu laste hulk, kes trennides käivad. Kõik saavad võistelda. Teine väga oluline asi selle sarja juures on see, et meil on alati tiir ja püssid olemas - tegelikult saab iga tüdruk või poiss tulla tänavalt proovima, et kuidas see asi käib," rääkis noortesarja eestvedaja Kauri Kõiv ERR-ile.

Sarja eesmärk on laiendada laskesuusatamise geograafiat Eestis. Talvel saab kasutada kohti, kus pole lasketiiru, aga kus on head suusarajad - näiteks Jõulumäe või Valgehobusemäe.

Sportrelvaga teevad lapsed võistlusdebüüdi mitte enne 13. eluaastat. Uues sarjas kasutatakse aga õhkrelvi. Relvad, mida etappidel kasutatakse, on siiski küllaltki sarnased vene päritolu sportrelvadega.

"See kaba on täpselt samasugune. Sellele annab külge panna rihmad, mis on nagu päris relval. Saab selle selga panna, saab käerihmaga lasta, saab kaba tellida suurema-väiksema. See on hästi sarnane ja lastele laskmise õppimiseks väga hea," selgitas Kõiv.

"Laskesuusa püss peab ikkagi pauku tegema ja need uued kaasaegsed gaasirelvad ja tehnoloogia võimaldavad selle, et lapsed tunnevad, nagu nad laseks päris asju. Padrunid lendavad välja ja päris plekist märgid kukuvad. See on turvaline ja seda saab üles panna igas maakonnas ja linnas," kommenteeris noortesarja patroon Even Tudeberg.

Esimeste etappide põhjal on korraldajad 80-90% sarja sihtgrupist juba kaasa haarata suutnud. Kolmas etapp toimub 26. septembril Narvas.