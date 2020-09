Jalgpalliliit kuulutas välja konkursi õppestipendiumitele

Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja omandama kõrgharidust Tallinna Ülikooli kehakultuuri või kehakultuuri õpetaja erialal või Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi erialal või välisriigi samaväärses õppeasutuses täiskoormusega õppes.

"Soovime ülikoolides kvaliteetset haridust omandavaid noori tuua jalgpalli juurde. Näeme, et meil on ühelt poolt väga palju noori jalgpallureid, kes on leidnud endale sobiva eriala ülikoolis, ja teiselt poolt on kõrgkooli lõpetajatele jalgpallis ka huvitavaid väljundeid," selgitas EJLi peasekretär Anne Rei.

Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi konkursil osalemiseks peab stipendiumitaotleja olema osalenud vähemalt viis hooaega Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, täitma ausa mängu põhimõtteid, antidopingualaseid reegleid jms. Samuti tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise ning õppevõlgnevuste puudumise kohta stipendiumi taotlemisel ja peale esimest poolaastat. Taotleja peab õppima positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega päevases (bakalaureus) või sessioonõppes (bakalaureus, magister) ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses.

Õppestipendiumi suurus üheks õppeaastaks on kuni 1000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks palume saata Eesti Jalgpalli Liitu hiljemalt 27. septembriks 2020 digiallkirjastatult e-postile: efa@jalgpall.ee.

Avalduses tuleb ära märkida isiku- ja kontaktandmed, kõrgkooli nimi, pangakonto andmed ning kinnitus EJL stipendiumite statuudis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta. Avaldusele lisaks tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

EJL stipendiumikomisjon võib vajadusel otsustada stipendiumi kandidaadid vestlusele kutsuda.

Konkursi statuudi ja teiste stipendiumite kohta leiab infot jalgpalliliidu koduleheküljelt.