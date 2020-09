VIDEO | Saksamaa jalgpallur läks tribüünile fänniga kähmlema

Leistner oli parasjagu väljaku ääres mängujärgset intervjuud andmas, kui ühtäkki ronis ta tribüünile ja tormas ühe Dynamo fänni juurde ja surus ta pikali. Seepeale sekkusid turvamees ja teised fännid ning pärast lühikest rüselust jalgpallur lahkus tribüünilt.

Dresdenist pärit 30-aastane Leistner põhjendas hiljem, et fänn solvas teda. "Pärast mängu minu kodulinnas ahistati mind verbaalselt," kirjutas aastatel 2010-2014 Dresdeni klubis mänginud Leistner sotsiaalmeedias. "Tavaliselt suudan selliste asjadega toime tulla, aga seekordsed solvangud olid väga allapoole vööd minu perekonna, mu naise ja tütre kohta. Ja siis kaotasin aru, kindlasti ka seetõttu, et see oli niigi minu jaoks äärmiselt emotsionaalne matš."

"Sellest hoolimata poleks tohtinud sellist asja juhtuda," jätkas ta. "Olen isa, kes tahab olla eeskujuks. Palun kõikide ees vabandust ja luban, et ükskõik, mil viisil mind tulevikus solvatakse, sellist asja rohkem ei juhtu."

Kõrgliigaklubidest oli esmaspäeval karikavõistlustel võistlustules Dortmundi Borussia, kes alistas kindlalt 5:0 tasemel kolmandas liigas mängiva MSV Duisburgi. Borussia ridades tegi skoori ka seitsmekuuliselt vigastuspausilt naasnud Marco Reus. Birminghamist Dortmundi siirdunud 17-aastane Jude Bellingham lõi samuti enda debüütmängus värava.

Saksamaa karikavõistluste tulemused:

RW Essen – Bielefeldi Arminia 1:0

Dresdeni Dynamo – Hamburger SV 4:1

Würzburger Kickers – Hannover 96 2:3

MSV Duisburg – Dortmundi Borussia 0:5

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu