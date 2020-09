Esimeses setis hoidsid mõlemad oma servi ja eriti murdepalle ei tekkinudki, aga kaheksandas geimis oli Garcia hädas oma pallingul ja Kontaveit kasutas selle ära. Esimene sett eestlannale 6:3.

Anett Kontaveit - Caroline Garcia:

Turniiril 14. asetatud Kontaveidi ja Garcia mäng on kavas Pietrangeli nime kandva väljaku kolmanda kohtumisena, esimene matš sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 12. Tõenäoliselt pääsevad Kontaveit ja Garcia väljakule kella 15-16 paiku.

24-aastane Kontaveit ja 26-aastane Garcia on varem kahel korral mänginud ja mõlemal on kirjas üks võit. Nende mõlemad senised mängud on peetud siseturniiridel – esimest korda olid nad vastamisi 2016. aastal Luksemburgis ja siis jäi Garcia peale 7:6 (2), 2:6, 6:4, mullu mängisid nad Stuttgardis liival ja siis võitis Kontaveit 6:4, 6:3.

Mõned aastad tagasi oli Garcia esikümnemängija. 2018. aasta septembris tõusis ta edetabelis koguni neljandaks, aga kuna tal oli tol sügisel palju punkte kaitsta ja tal ei õnnestunud seda teha, langes ta aasta lõpuks 19. kohale. Mullu sai ta küll ühe turniirivõidu, aga suurematel turniiridel langes varakult konkurentsist ja nii langes ta aasta lõpuks edetabelis 46. reale. Äsjalõppenud USA lahtistel sai aga Garcia väga magusa võidu, kui oli teises ringis üsna kindlalt 6:1, 7:6 (2) üle kõrgeimat paigutust omanud Karolina Pliškovast. Kolmandas ringis jäi Garcia alla ameeriklanna Jennifer Bradyle, kes jõudis lõpuks poolfinaali.

Garcia alustas liivahooaega eelmisel nädalal Istanbulis, kus sai avaringis 6:4, 0:6, 7:5 jagu türklanna Cagla Buyukakcayst, kuid teises ringis kaotas ta kindlalt 1:6, 4:6 tšehhitarile Tereza Martincovale.

Kontaveit mängis viimati US Openil, kus jõudis kaheksandikfinaali, aga pidi seal tunnistama hilisema võitja Naomi Osaka paremust.