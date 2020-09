Domžale seljatas tiitlikaitsja, kuid Käit jäi võidumängust kõrvale

Domžale ladus edule vundamendi avapoolaja keskel, kui löödi kuue minuti sees kaks väravat. Celje lootus tärkas 69. minutil, kui kaotusseis minimaalseks vähendati, ent kõigest neli minutit hiljem sai vastasele küünarnukiga näkku hüpanud keskkaitsja Josip Calusic teise kollase kaardi ja ühemehelist enamust kasutades õnnestus Domžalel edu lõpuni hoida, kirjutab Soccernet.ee.

Käit jäi kohtumisest eemale kerge tervisemure tõttu, mis tabas teda pärast Eesti koondise juures viibimist. Liigatabelis sammub Domžale ülesmäge, sest neil on nüüd kirjas kaotus, viik ja võit. Hetkel annavad neli punkti tabelis neljanda koha, kuid mitmel konkurendil on veel mänge varuks. Tabelit juhib seitsme punktiga Maribor, ent homme on võimalik liidrikoht tagasi võtta Nõmme Kalju äsjasel eurovastasel NŠ Mural, kes kohtub Ljubljana Olimpijaga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.