Maastikurattasarja hooaja võitsid Jõeäär ja Mõttus

49 km meeste põhisõidu võitis Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 01:55.37, kohe tema järel Martin Loo sama ajaga. Kolmandaks tuli Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 01:57.31, seejärel Josten Vaidem (Fixus) ajaga 01:57.56, Martin Parv (Veloplus) ajaga 01:58.23 ja Taavi Kannimäe (Team Antsla) ajaga 02:00.09.

"Olime rajal praktiliselt kogu aeg Martiniga koos. Karjääris singlite peal olimegi kaks tugevamat, seal saime eest ära ja panime lõpuni välja, lõpukoht jäi finiši peale," kirjeldas Jõeäär, kes lubas jätkata ka järgmisel hooajal.

Naiste põhisõidu esikoha haaras endale Mari-Liis Mõttus (Team Antsla) ajaga 02:14.16, teisele kohale sõitis end Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) ajaga 02:16.48 ja kolmandale Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 02:19.32. Esikuuikusse mahtusid veel Merilin Metsalu (A&T Sport Aducco) ajaga 02:20.34, Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) ajaga 02:21:38 ja Elina Tasane (MTÜ Viljandi Rattaklubi) ajaga 02:22.16.

"Alguses läks Janellel kett katki ning mõtlesin, et kas nii lihtsalt see võit tulebki, kuid ise kustusin pärast karjääri nii ära, et iga mees, kes mööda läks - nii raske oli neile sappa võtta. Üritasin küll, aga raske oli," kirjeldas Mõttus laupäevast sõitu. Lisaks etapi võidule võttis Mõttus endale ka sarja üldvõidu.

19 km noorte- ja matkasõidu võitjateks tulid Meelis Anipai (43.34) ja Maribel Rannala (46.39).

Eilne etapp tõmbas joone alla kogu Eesti maastikurattasarjale - meeste arvestuses tuli liidriks Gert Jõeäär ja naistest Mari-Liis Mõttus, võistkondadest tuli esikohale Veloplus ja naiskondadest Spordiklubi Rakke Naiskond. Aktiivseim rattur oli Gert Jõeäär.