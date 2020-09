Maadlejad said üle väga pika aja taas matile, et selgitada Eesti meistrid

Kõik kohalikud tipud olid Eesti meistrivõistlustel kohal ja keerulise aja märgina pidi saalis istunud publik kohustuslikus korras kandma maski.

Eesti parim naismaadleja Epp Mäe on mõnel varasemal aastal oma peamise vastase meistrivõistlustel vaid loetud sekunditega alistanud. Tänane matš 19-aastase Marta Pajula vastu kujunes pikemaks.

Esimese maadlusaja lõpuks oli Mäe ees 4:0, seejärel sooritas aga kiiresti mitu ülevedu ja pani asjad paika.

"Viimane võistlus oli jaanuaris. Oli tore ootusärevus sees. Kaks matši on tegelikult vähe," lausus kuni 76 kg kaaluvate naiste seas meistriks tulnud Mäe ERR-ile.

"Mul on väga suur rõõm, et eestikad praegu toimusid ja mingigi võistlus on läbi tehtud, et seda tunnetust saada. Korrigeerin kaalu ja olen terve päev võistluskohas - seda oli hädasti vaja.

Ka Heiki Nabi finaalivastane Mihkel Allikmäe suutis olümpiahõbedale maadlust pakkuda rohkem kui poolaja jagu. Vastase parterisse viinud ja üleveo sooritanud Nabi oli puhkepausiks 5:0 ees. Teisel maadlusajal vormistas ta võidu, kui sundis Allikmäe kolm korda ringist välja astuma.

"Kuna ma pole selle aasta algusest ühtegi korda võistelnud, siis loomulikult on rabedaid kohti. Kuna tasemevahe on suur, siis katab ära," lausus raskekaalu Eesti meister.

"Võistlustunnetus, kõike seda on vaja lihvida. Pole olnud selliseid tugevaid laagreid nagu tahaks. Oleme kaks korda Soomes käinud, aga päris sellist nagu oleme tahtnud, ei ole saanud. Kõigil on olnud keeruline."

Helary Mägisalu oli kreeka-rooma maadluse kaalukategoorias kuni 60 kilogrammi finaalis vastamisi oma venna Mario Mägisaluga. Vennast aasta noorem Helary võitis matši esimese poolajaga, sooritades ka efektse viis punkti väärt heite.

"Matitunnetus võiks parem olla, aga täna oli suhteliselt lihtne tööpäev," lausus Eesti meister. "Kahju, et konkurente on natuke vähe, aga täna tuli kõik hästi välja. Väikseid parandusi saab ikka teha, aga siimaani oli kõik väga hästi."

Tiitlivõistlustel karastunud vabamaadlejad Aimar Andruse ja Erik Reinbok said oma kaalukategoorias kindla võidu. Andruse võitis finaalis Jako Kivimägit ning Reinbok Robyn Paulbergi.

Praeguse seisuga peaks detsembris aset leidma maadluse MM. Võistlus on usaldatud Belgradile. Ehkki maadlusringkonnas ollakse MM-i toimumise osas kahtlevad, kinnitavad Eesti tipud, et nad tahavad võistlusest osa võtta.