Eesti golfikoondis sai EM-il kõigi aegade parima koha

Individuaalmatšidest tõi võidu Ken-Marten Soo 4:3, Kevin Christopher Jegers aga kaotuse sama tulemusega. Otsustavaks saanud foursome matšis mindi lisarajale, kus Mattias Varjun puttas sisse 1,5-meetrise birdie put'i, millega kindlustas Eestile 2:1 üldvõidu.

See koht on läbi aegade Eesti parim koht Euroopa meistrivõistlustelt. Seni parim on olnud 20., mida on saavutatud kogunisti viis korda.

Euroopa meeskondlike meistrivõistluste võitjaks krooniti esmakordselt Saksamaa, kes alistas tiitlikaitsja Rootsi 2:1. Kolmas koht läks Šveitsi, kes veel eelmisel aastal mängis B-divisjonis ja neljandaks jäi sel korral Itaalia, kes kaotas tulemusega 2:1.

Kapten Mattias Varjun: "Tänase päevaga jään rahule. Oli taas raske mäng, kaotasime alguses kiirelt neli rada järjest, kuid sellest hoolimata olime esimese poole lõpuks vaid ühe rajaga maas. Tagumisel poolel lõime palju häid lööke, tegime vähem vigu ja lisarajal suutsime birdie'ga võita. Pärast eilset kaotust tundus tänane võit eriti hea. Edu alus oli kindlasti par-5 hästi mängimine, kus tegime viiest rajast neljal birdie."

Varjun jätkas: "Kogu turniir oli samuti pigem õnnestumine. Tore oli üle pika aja mängida kõrgetasemelist rahvusvahelist võistlust. Löögimängus olime lähedal esimese kaheksa hulka pääsemisele, kõigi esituses jäi natuke puudu ja sellisel tasemel ongi vahed väikesed. Match play poolel tuleb kiita kogu võistkonda, et suutsime ennast kokku võtta ja viimasel päeval magusa võiduga väikene vigade parandus teha. Ken-Marten sai väga hästi hakkama, kui esimest korda meeste võistkonnas mängides võitis mõlemad üksikmängud."

Ken-Marten Soo: "Tänase mänguga jäin väga rahule. Suuri eksimusi ei olnud ja andsin endale koguaeg häid võimalusi, et teha birdie'sid. Tegelikult oli mäng täna päris tasavägine, sest mõlemad mängisime hästi. Tema mängis +1 ja mina -2, mis tänase ilmaga ei ole üldse paha. Andsin endast kõik, sest teadsin et tuleb raske päev. Võit Tšehhi vastu oli väga magus, meeskonnana saime hästi hakkama. Üldiselt jäin ma võistlusega rahule, lõpptulemus oleks võinud parem olla, aga midagi väga halba ka ei olnud. Suutsin mängida iga päev head golfi."

Kevin Christopher Jegersi: "Mänguga ma rahule kokkuvõttes ei jäänud, lootsin pärast löögimängu natukene paremini hakkama saada, aga ei suutnud. Selle suhtes olen pettunud, aga vähemalt saime viimasel päeval tiimiga võidu kirja ja selle üle on mul hea meel. Siin A-divisjonis võistledes sain aru, et kõik tiimid on võidetavad, meil oli võimalusi palju lihtsalt ei suutnud neid ära kasutada."

Carl Hellat: "Jäin täna pigem rahule, lõin palli okeilt, lähimäng oli ka hea, paar tähtsat putti lõpust jätsin realiseerimata, kui oleks varem tahtnud lõpetada. aga kokkuvõttes jäin täna kõigega rahule."

Treener Mark Suursalu kommentaar koondise mängijate kohta:

"Ken-Marten mängis kõik päevad korralikult. Suutis tii pealt palli mängu panna ja vältida suuri eksimusi. Rajamängus puttas hästi ja kontroll oli tema käes."

"Kevini turniir ebaõnnestus. Ei leidnudki õiget lööki. Tema kohta nõrk esitus just palli löömise mõttes. Alguses arvasin, et väljak võiks talle kõige rohkem sobida. Liiga palju eksimusi avalöögiga, puttamine ei olnud ka kiita."

"Mattias tegi hea turniiri arvestades, et ravib endiselt vigastust. Tema pikk löök ei olnud küll tavapärasel tasemel, aga suutis ikkagi omad ära teha. Võitleb alati lõpuni ja seda nägi juba eelmine aasta Poolas."

"Carli puhul jääb natukene kripeldama paar eksimust löögimängus, mis rikkusid võimaluse mängida alla par'i ring. Par-5 radasid mängis hästi. Lööki oli küll natukene heitlik, aga õnneks lähimäng toimis."