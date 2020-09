TÄNA | Hispaania kõrgliigahooaja avapäeval peetakse kolm kohtumist

Eurosarjades tegusid teinud meeskondi esimesel nädalal väljakul ei näe ja nõnda on uue hooaja avamänguks Eibar - Vigo Celta, millele järgnevad Granada - Bilbao Athletic ja Cadiz - Osasuna. Pall pannakse mängu kell 17.

Tiitlikaitsja Madridi Real alustab hooaega 20. septembril võõrsil Real Sociedadi vastu, Barcelona ja Madridi Atletico tulevad väljakule 27. septembril mängudeks vastavalt Villarreali ning Granada vastu.

Kahe hooaja vahel oli pikka aega lahtiseks Barcelona staari Lionel Messi jätkamine, kuid nüüd on selge, et Argentina kapten jookseb klubi uue peatreeneri Ronald Koemani käe all ka sel hooajal platsile. Uuteks liitujateks on ka Miralem Pjanic ja Francisco Trincao, Barcelona keskvälja hakkab tugevdama ka Müncheni Bayernist naasev Coutinho. Kataloonia hiiuga on seostatud ka Koemani kaasmaalasi Georginio Wijnaldumit ja Memphis Depayd ning Interi ründajat Lautaro Martinezt.

Tiitlikaitsja Real pole suuri oste teinud, küll naasid laenulepingute lõppedes meeskonda näiteks Martin Ödegaard, Alvaro Odriozola ning Sergio Reguilon. Evertoni lahkus aga 2014. aasta MM-il säranud James Rodriguez.

Suurtesse raskustesse on sattunud mitte väga ammu Meistrite liiga kohtade nimel võidelnud Valencia. Hispaania meedia sõnul pidi klubi oma palgaeelarvet kärpima pea 40 protsendi võrra, suvel lahkusid meeskonnast näiteks Hispaania koondislased Ferran Torres ja Rodrigo Moreno, prantslane Francis Coquelin ning kapten Dani Parejo. Klubi fännid on mitmel korral omaniku Peter Limi vastu häälekalt meelt avaldanud.