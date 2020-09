Esimest korda koos mänginud Zvonarjova ja Siegemund võidutsesid US Openil

Veerandfinaalis tiitlikaitsjad Elise Mertensi ja Arina Sabalenka alistanud Siegemund ja Zvonarjova olid finaalis 6:4, 6:4 paremad 3. asetatud USA-Hiina duost Nicole Melichar – Xu Yifanist.

36-aastasele Zvonarjovale on see paarismängus kolmas võit, viimati triumfeeris ta 2012. aastal Austraalia lahtistel, lisaks võitis ta 14 aastat tagasi US Openi paarismängu. Kahel korral on Zvonarjova slämmi võitnud ka segapaarismängus.

Endine maailma teine reket Zvonarjova naasis pärast emakssaamist võistluskarussellile 2017. aastal ja rohkem on teda edu saatnud just paarismängus, kus ta on võidutsenud nüüd neljal turniiril – lisaks seekordsele US Openile ka 2018. aastal Peterburi ja Moskva turniiridel ning mullu Budapestis. Seejuures kõikidel kordadel on tal olnud erinev paariline.

Siegemundile on see karjääri esimene slämmivõit naiste paarismängus, neli aastat tagasi aga võidutses ta US Openil koos Mate Paviciga segapaarismängus.