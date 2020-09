Kümnevõistluse Eesti meister erialast: väiksena olin omamoodi leiutaja

Kümnevõistluses uuele tasemele astunud ja isikliku rekordi 8133 punkti peale kruvinud Risto Lillemets teeb sporti tudengina. Ta õpib Tallinna Tehnikaülikoolis viiendal kursusel tootearendamist.

"See kutsub, sest väiksena olin ma omamoodi leiutaja... see oleks väga huvitav," põhjendas kümnevõistleja.

"Kunagi tahtsin emale leiutada sellise asja nagu kohvijahutaja. Ma tegin selle isegi valmis, legodest või millest iganes kätte sain, ja võitsin vist isegi mingi konkursi."

"Sellest saaks hea lõputöö, kuidas päriselt toodet arendada, sest see, mille siis valmis meisterdasin, on ikka paras käkk," meenutas Lillemets. "Kui saaks päris toote disainida, siis oleks päris huvitav.

Lõputöö ideed veel klaaruvad, kuid kevadeks loodab 22-aastane Lillemets bakalaureusekraadi kätte saada ja pühenduda siis mõneks ajaks ainult spordile. "Loodan, et kevadel saan ilusti lõpetada ja ei ole mingeid erilisi raskusi selles osas," ütles Lillemets.

"Tulevikus mõtlen, et võiks mõned aastad sporti teha ja kui on väga igav või tahtmist veel end arendadada, siis minna magistrisse edasi õppima."

Lillemets treenib koos Taavi Tšernjavski ja Kristjan Rosenbergiga ning harjutab kuus korda nädalas ja korraga kaks kuni kaks pool tundi.

"Meie treeningkoormused on võibolla mõnevõrra kergemad kui olid siin meestel 10-15 aastat tagasi," lausus Eesti meister.

"Kuulates, kuidas Erki Nool trenni tegi, siis meie lebotame seal trennis, aga ei maksa ennast ära lõhkuda. See on teises mõttes edu võti. Mina tunnen, et vähem on rohkem, et hoida end tervena ja teha kvaliteetset trenni."

Senist rekordit 280 punkti võrra edasi viinud Lillemets tahaks talvel nihutada kohe oma marki kauguses.

"Kaugushüpe - ma ütlen, et see on ala, kus ma tunnen, et mul on kiirus areneneud ja ma olen kehaliselt võimekas. See 7.20, mis ma olen hüpanud, ei ole kindlasti minu võimete praegune indikaator. Kindlasti võib sinna talvel sentimeetreid lisaks tulla. Ma väga loodan seda."

Üheks on Lillemetsa selgeks sihiks ka 400 meetri margi 50 sekundi alla viimine ja tööd uue põhja ladumisega alustas ta sel nädalal metsajooksudega.