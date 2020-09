US Openi meeste paarismängus triumfeeris Horvaatia-Brasiilia duo

Esmakordselt üheskoos slämmiturniiril triumfeerinud tandem seljatas finaalis kaheksanda asetusega hollandlase Wesley Koolhofi ja tema horvaadist paarismängupartneri Nikola Mektici poolteist tundi väldanud matšis 7:5, 6:3. Pavic ja Soares servisid kohtumise jooksul viis ässa, tehes ka topeltviga. Koolhofi ja Mektici vastavad numbrid olid üks ja kolm.

Mate Pavicile oli tegemist karjääri teise meeste paarismängu slämmivõiduga. 27-aastase horvaadi esimene võit pärineb tunamullustelt Austraalia lahtistelt. Ta on võidutsenud ka kahel korral segapaarismängus, seda 2018. aastal Austraalia lahtistel ja 2016. aastal US Openil.

38-aastane vanameister Soares on nüüd võitnud kolm meeste paarismängu slämmiturniiri. 2016. aastal triumfeeris ta nii Austraalia lahtistel kui US Openil. Segapaarismängus on ta edukas olnud kolmel korral – US Openil (2012, 2014) ja Austraalia lahtistel (2016).