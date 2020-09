Lätlannad saavad positiivsest koroonatestist hoolimata siiski EM-il osaleda

Läti võrkpalliliidu juhatuse liige ja Jurmala Euroopa meistrivõistluste direktor Kaspar Timermanis ütles neljapäeva õhtupoolikul avaldatud pressiteates, et lõunanaabrite esiduo Tina Graudina – Anastasija Kravcenoka saab positiivsest koroonatestist hoolimata kodusel suurturniiril osaleda.

Turniiri korraldajad pidid nõu arstidega ja otsustasid, et valitsevad Euroopa meistrid Graudina ja Kravcenoka ei ohusta järgmisel nädalal toimuval turniiril kaasvõistlejaid. Nimelt andis Graudina positiivse koroonaproovi eelmise nädala neljapäeval. Hiljem on teda samuti korduvalt testitud, ent tulemus on olnud negatiivne. Kravcenoka ja paari treener Andris Kruminš pole ainsatki positiivset testi andnud, vahendab Võrkpall24.ee.

Seega, praeguse seisuga saavad kõik Läti mees- ja naispaarid EM-il osaleda, ent sportlastele tehakse iga paari päeva tagant uusi teste. Jurmala EM algab järgmisel teisipäeval.