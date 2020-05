Kolm Saaremaa Võrkpalliklubi leegionäri on endiselt Eestis lõksus

"Et Jimenez, Graham ja Maciel elavad Eestist nii kaugel, pole õnnestunud neid kodumaa poole tänaseni saata," vahendab Võrkpall24.ee Saaremaa klubi mänedžeri Hannes Sepa sõnu. "Javieril tekkis juba korra võimalus minna, aga lend ikkagi tühistati, sest polnud piisavalt reisijaid."

Maikuu jooksul kolmik ilmselt kodumaale ei pääse. Macielil on ostetud lennupiletid 2. juuniks, ent seegi lend võidakse veel tühistada.

"Ega lihtne pole see periood neile kellelegi olnud, see on selge. Kõige keerulisem on olnud aga Javieril, keda ootavad Kuubas naine ja kaks last. Javier läks just Pärnusse oma viisat pikendama. Daniel on Kuressaares naisega, nii et temal on kergem. Ka Graham saab hakkama, kuna ta pole oma peret veel loonud."

