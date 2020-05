Englase treeningvideo: pendelhüpe ja krokodill

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas pendelhüpe ja krokodill.

Eriolukord on küll lõppenud, kuid piiranguid on veel piisavalt, seega Englase noored ja suured vabavõitlejad treenivad jätkuvalt individuaalkavadel ning ERR jätkab järgmisel kahel nädalal nende treeningvideote esitamisega.

Pendelhüpe nõuab koordinatsiooni ning paneb keha keskosa õlgadest kuni puusani hästi liikuma (rotatsioon). Liikuvus on paljude võitlustehnikate puhul oluline osa ning võimaldab sooritada tehnikaid efektiivsemalt - nii maadluses kui ka löömisel.

Krokodillikõnni tegemiseks on vaja tugevat ja vastupidavat õlavööd ja keha keskosa - mida madalamalt liigud, seda suurem on pingutus. Venita sammud võimalikult pikaks. Säärase liikumisega võid läbida ka erinevaid radasid: mäest üles ja alla nii edaspidi kui tagurpidi või teha koju takistusraja - üle diivani, läbi patjademere - piiriks on vaid fantaasia.