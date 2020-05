Anne Rei: tunnen, et naised suudavad ehk sporti natuke rohkem ratsionaalsust tuua

Eesti spordi juhtimises on mehed esindatud tugevamalt kui naised. Üheks erandiks on jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei, kes koos Reet Häälega moodustasid peagi lõpetavas EOK täitevkogus naispere. Uude täitevkogusse kandideerib 39 inimest, neist seitse naist.

"Peasekretäride hulgas on päris palju päris võimekaid naisjuhte ja just aladel, mis tegelikult ka sportlikult on väga edukad," lausus Rei intervjuus ETV spordisaatele. "Mingitpidi see näitab meie ühiskonna valmisolekut naisi edutada, naisi tähele panna."

EOK-s ja tema liikmesorganisatsioonides on 686 juhatuse liiget, neist 125 on naised. 70 spordialaliidust 25-s on peasekretär või tegevjuht naine.

"Ma pean kiitma neid alaliite, kes on olnud avatud ja andnud võimaluse naistele juhtimisse siseneda," jätkas Rei. "See ei ole kindlasti kerge. Sport on emotsionaalne ja ma ise tunnen, et naistena suudame ehk natuke rohkem ratsionaalsust sisse tuua. Et luua rohkem struktuure, parameetreid, mida on vaja emotsiooni keskel jälgida."

Igapäevaselt Eesti Jalgpalli Liidu peasekretärina töötava Rei jaoks oli eriolukorra periood toimekas. "Oleme ka ise öelnud, et kaks aastat tagasi Tallinnas Supercupi korraldamine oli keeruline, aga teadsid, mille nimel seda tegid ja et see lõppeb positiivse emotsiooniga," võrdles ta.

"Täna proovime aidata oma liikmeid, suhelda erinevate institutsioonidega alates FIFA-st, UEFA-st ja Eesti tasandil nii kultuuriministeeriumi kui ka EOK-ga. Tööd on olnud väga palju, just operatiivjuhtimist."

Jalgpallil on Eestis 22 000 harrastajat. "See on päris palju! Aga meil on väga tugev organisatsioon ja kindlasti on see meeskonnatöö, mis on meid selliseks suureks organisatsiooniks viinud," ütles Rei.

"Ka mina olen tegelikult lihtsalt kasvanud sinna organisatsiooni. Üle 25 aasta jalgpallis. Ma tänan, et mulle on antud võimalus seda teha, õppida vigadest ja ise kõrvalt, samas ennast arendades. Aga meie tugevus on meie meeskonnatöö ja inimesed, kes organisatsioonis töötavad."