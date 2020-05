Buliimiaga võidelnud Johanna Allik: kaalunumber mõjutab iluuisutajaid väga palju

2017. aasta lõpus viimase stardi teinud ja nii üksiksõidus kui ka jäätantsus võistelnud Johanna Allik ütleb, et toitumishäirete teema ei peaks olema spordis ei tabu ega negatiivne.

Esteetilistel, kaalukategooriatega ja vastupidavusaladel, kus keha madal rasvaprotsent tagab parema soorituse, on paljudel kaalus püsimisega probleeme. Hetkel Floridas viibiv 26-aastane Allik oli sportlasena kaheksa aastat ehk suurem osa karjäärist kimpus buliimiaga ja kõik algas, kui ta oli 15-aastane.

"See algas minul teismeeas, mis on väga tüüpiline aeg, kus nii tüdrukud kui ka poisid langevad toitumishäirete küüsi," rääkis Allik ETV-le. "Minul tulenes see puhtalt sellepärast, et ma olin endale väga palju pingeid peale pannud ja esteetiliste alade puhul on välimus üks suurimaid faktoreid meie igapäevaelus."

"Oleme tihtilugu väga sõltuvad oma kaalunumbrist, välimusest, eelkõige kaalunumbrist, sest tunneme absoluutselt iga grammi jääl," selgitas endine iluuisutaja.

"Kui teismeeas keha hakkab arenema, siis on väga lihtne tunda end väga ebakindlalt selle arengu pärast ja teha asju, mis võivad meile väga rüüstavalt mõjuda."

2009. aastal Elena Glebova järel Eesti meistrivõistlustel hõbeda võitnud Allik ütleb, et pinged ja negatiivne keskkond võimendavad probleeme. Enesekindluse etaloniks olevad sportlased püüavad toitmisega seotud muresid kiivalt varjata ja teistel on neid raske aidata kuni sportlane ise sellest ei räägi.

Näiteks tennisist Kaia Kanepi avalikustas alles 2017. aasta sügisel oma raamatu esitlusel, et oli kümme aastat buliimia küüsis.

"Minu jaoks oli kindlasti murdepunktiks see, kui ma hakkasin sellest oma lähedastele rääkima. Ma suutsin endale panna eesmärgi ja tänaseks on juba päris mitu aastat, kui ma ei ole enam toitumishäiretega jagelenud, " ütles Allik.

Võistlusspordist taandumise järel on Allik tegelenud spordiriiete disainimise, noorte iluuisutajate abistamise, ala hindamisel tehnilise spetsialistina ning soovib jagada buliimiaga võitluses omandatud kogemusi.

"Seesama toitumishäire teema inspireesis mind tegema päris mitu sertifikaati ja tunnistust toitumishäirete ja toitumise teemal. Ja üleüldse sport vormib sinust väga erilise isiku ja selle üle saab ainult uhkust tunda."