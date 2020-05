Teenekas korvpallitreener Märt Kermon sai 80-aastaseks

Eelmise aasta suvel sai Kermon Eesti Olümpiakomitee poolt eliittreeneri aunimetuse ehk treeneri kaheksanda kategooria tunnistuse, mida kõigi spordialade peale kokku on Maarjamaal omistatud vaid üksikutele väljavalitutele, vahendab Basket.ee.

Korvpalli võttis 1940. aastal sündinud Kermon esmakordselt kätte umbes 1954. aastal ehk 14-15-aastaselt. Kuna sellest on nii palju aega möödas, siis toonitab mees ise, et päris puhta kullana seda aastaarvu võtta ei tasu, aga põhimõtteliselt on ta 65 aastat olnud ühel või teisel moel korvpalliga seotud.

Kauaks Märt Kermon veel korvpalli juurde jääb? "Ei seda oska mina öelda, seda teab vaid vanajumal seal üleval," ütles mees hiljutises intervjuus, mis kuulub Eesti korvpalli 100. sünnipäeva artiklite sarja "100 lugu".

Korvpalli hakkas mängima Dünamos Märt Sepiku juhendamisel. Ta on 1958. aasta NSV Liidu koolinoorte spartakiaadi pronks, samuti Eesti noortemeister. Tulnud Tallinna Kalevi meeskonnas 1967, 1968 ja 1971 Eesti meistriks, saanud 1965, 1966, 1969, 1970 ja 1973 hõbeda ning on paljukordne karikavõitja.

Treenerina töötas Kermon Tallinna Keskrajooni SK-s (1963-1975), TSIK-is (1975-1982), ESG-s (1986-1991), Nõmme SK-s, Keila KK-s, Turba SK-s ja praegu SK RIM-is.

Kermon oli üleliidulistel tippturniiridel Eesti noortekoondiste vanemtreener ning 1983-1985 Kalevi esindusmeeskonna ja Eesti koondise peatreener. 1991-1994 töötas ta Soomes Joensuu Kataja treenerina ja Põhja-Karjala ametikooli õpetajana. Lisaks Soomele on Kermon saanud treenerikoolitust ka Lätis ja Leedus.

Saavutused treenerina: NSV Liidu juunioride meistrivõistlustel 1982 hõbe ja 1983 pronks, NSV Liidu noorte meistirvõistlustel 1988 ja 1989 pronks, Balti turniiridel esikohad (1975, 1980, 1981, 1988), Eesti noorte meistrivõistlustel 19 auhinnakohta.

1989. aastal nimetati ta Eesti NSV teeneliseks treeneriks. 2007. aastal teenis Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia ning 2013. aastal elutööpreemia.

Kermon on kuulunud Korvpalliliidu alakomisjonidesse. 1994-1997 oli ta Korvpalliliidu projektijuht, 1997-2001 peasekretär.

Tema õpilaste hulka kuuluvad näiteks Jaanus Levkoi, Andres Ader, Ülo Varul, Lembit Rebane, Üllar Kerde, Rein Pokla, Hannes Koik, Andrus Toom, Enn Tull, Jüri Neissaar, Tõnu Lust, Heino Enden, Andres Liinat, Taavi Reigam, Aivar Toomiste, Andrus Nagel, Ago Kliimson, Harri Drell, Tiit Sokk, Kalev Pihelgas, Peep Jõgi, Valdo Lips, Kaido Seil, Joosep Pokla ja Kaido Saks.