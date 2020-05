Viljandi Tuleviku leegionär: siinne mentaliteet meenutab Moldovat

Enne Tulevikuga liitumist kuulus Dabrowski ka eestlastele tuttava Soome klubi VPS ridadesse, kuid seal esindas ta vaid reservmeeskonna värve, vahendab Soccernet.ee. "Alguses olin kindel, et saan võimaluse ning teen oma debüüdi. Rääkisin treeneriga tol hetkel palju. Kahjuks pärast seda vahetati ta välja ning uus treener ei uskunud minusse."

Aasta alguses oli Dabrowski kuu aega testimisel ühes teises välisklubis, kus ta sai ka kolmeaastase lepingu pakkumise. "Palk ei olnud nii pika lepingu kohta adekvaatne, samuti ei olnud ma lõpuni veendunud klubis ja riigis. Agent võttis minuga ühendust ja ütles, et Tulevik otsib kaitsjat. Võtsin riski, lükkasin selle pakkumise tagasi ning lendasin Eestisse. Pärast kahte nädalat pakkusid nad mulle lepingut, mis sobis mulle."

Eesti keelt on Dabrowski oma keerukuse tõttu selgeks saanud vaid paari elementaarsema sõna ja fraasi ulatuses. "Eesti on ilus riik. Looduse poolest meenutab see Soomat, kuid see, kuidas inimesed suhtlevad ja nende mentaalsus meenutab Moldovat. Võib-olla tuleneb see sellest, et mõlemad kuulusid Nõukogude Liitu."

