Leedulased ootavad kogu Euroliiga seltskonda külla

Kaunase Žalgirise korvpalliklubi ja Leedu riik tervikuna on valmis võõrustanud kogu poolelioleva Euroliiga hooaja viimaseid mänge.

Ülejärgmise nädala alguseks peab Euroliiga otsustama, mida koroonaviiruse pandeemia tõttu poolelijäänud hooajaga ette võtta.

Kaalumisel on variandid pidada põhiturniiri lõpp ja järgnevad play-off'id ühes kindlas riigis ja kandidaatide seas on ka Leedu.

Seda varianti toetab ka Leedu peaminister Saulius Skvernelis, kes saatis Euroliiga korraldajatele kirja, kus lubas valitsuse poolel kõik teha selleks, et tagada meeskondade ja ametnike heaolu.

Leedu on koroonaviiruse pandeemiaga suhteliselt hästi toime tulnud. Riigis on registeeritud pisut üle 1500 juhtumi ja 55 inimest on haiguse tõttu surnud. Alates 30. maist lubatakse taas organiseeritult sportida.