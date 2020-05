Eesti kurlingu esipaar loodab jääle naasta augustiks

Möödunud aasta segapaari MM-il kõrge viienda koha saanud Marie Turmann ja Harri Lill olid ka tänavuse, aprilli teises pooles Kanadas toimuma pidanud MM-iks sihid vähemalt sama kõrgele seadnud. Kuid MM jäeti ära, samuti mitu MK-etappi. "Selle aasta tühistatud võistlused ongi kõik tühistatud ja neid kuhugi ümber ei planeerita. Tehakse järgmine aasta MM-id, nagu on planeeritud, ja MK-etappe pannakse hetkel rõõmsalt kalendrisse. Seega tundub, et järgmine hooaeg läheb edasi," selgitas Marie Turmann ERR-ile.

Maailmameistrivõistlustelt lootis segapaar koguda ka väärtuslikke olümpia kvalifikatsioonipunkte. "MM-i ärajäämine oli kindlasti pettumus," tunnistab Harri Lill. "Me ju nägime terve aasta vaeva, et seal võimalikult hästi mängida ja vähemalt endal on tunne, et oleks teinud hästi hea tulemuse, aga see on üks oleks... Täna on selge see, et sel aastal enam MM-i ei toimu, toimub järgmise hooaja lõpus aprillis ja siis ühe MM-i pealt selguvad need tiimid, kes lähevad olümpiale."

Vahepealsel karantiiniajal pole kurlingumängijad jää peale pääsenud ning väga palju on tehtud individuaalselt kuiva trenni, mis on hooajavälisel ajal kurlingumängijatele niikuinii iseloomulik, kuigi sel aastal jõudis see kätte ootamatult vara. Jäähalli pääsemise osas on otsad lahtised. "Osapooli on siin palju. Kui riigilt on luba olemas, siis sama on vaja ka kohalikult omavalitsuselt ja ka halli operaator peab olema valmis. Täna tundub, et mõistlik on alustada uut hooaega veidi varem. Kui see on võimalik, siis ise loodaks, et kuskil augusti alguses saaksime jääle tagasi," kommenteeris Lill.

Kuna Turmanni ja Lille treenerid on Rootsis, Kanadas ja Šveitsis, on palju tööd taktika kallal tehtud video vahendusel ning sellest on olnud ka kasu. "Tehnikat on võib-olla vähe keeruline video teel teha, kuigi plaanisime nüüd tüdrukute võistkonnaga rohkem alustada nüüd just tehnilise poole lihvimist... Lükkub järgmisesse aastasse, mis teha. Aga ma arvan, et suhtlus treeneritega on väga hea kerge olnud ja kindlasti järgmiseks hooajaks saame hea põhja," on Turmann optimistlik.

Kui kõik hästi läheb, jätkuvad kurlinguvõistlused sügisel.