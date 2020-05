Inglismaa koondise kapten hakkas neljanda divisjoni klubi sponsoriks

Järgmisel hooajal on Leyton Orienti kodusärgil kujutatud tänusõnumit Suurbritannia tervishoiutöötajatele, kes on võidelnud riiki tabanud koroonaviiruse pandeemiaga. Meeskonna võõrsilvormidel on kujutatud vaimse tervise heategevusorganisatsiooni Mind ning lastehaigla Haven House logosid.

Inglismaa profijalgpalli tugevuselt neljandal tasandil palliva Leyton Orienti sõnul läheb iga müüdud särgi tulust 10% vastavale heategevusele.

Kane'i profikarjäär sai alguse just Leyton Orientis, kus ta debüteeris Tottenhamist laenul olles 17-aastasena 2011. aastal. Inglismaa koondise kapten lõi klubi esindades 18 mänguga viis väravat.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3