Englase treeningvideo: kukerpallirull ja puu otsa ronimine

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas kukerpallirull ja puu otsa ronimine.

Kukerpallirulliga treenid lisaks konkreetsetele osavusharjutustele ka oma liigutuste ajastust. Oluline osa on ka suunamuutusel - pärast kukerpalli sooritamist on vaja kiirelt üles saada, ots ümber pöörata, hinnata paarilise liikumiskiirust ja sooritada uus kukperpall. Suuremaks väljakutseks muutub see siis, kui kordusi juba tehtud rohkem ning pea käib natuke ringi.

Puu otsas ronimiseks on vaja arendada nii oskuseid kui ka taktikat. Lisaks käte ja jalgadega paarilise küljes rippumisele tuleb haarded ja nende asukohad hoolikalt valida, et nende abil oleks võimalik ka edasi liikuda ja jõuda järgmisesse asendisse, kus taas edukalt haardeid vahetada. Kui puu on suurem (laps saab näiteks lapsevanema peal ronida), siis võib muuta ka ronimise suundi - üle õlgade ja kas või üle pea.