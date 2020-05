Balotelli isolatsioonist: sõin pappi ja hammustasin seina

"Mu tütar on Napolis, mu poeg Zürichis, mu ema on teatud eas ja teda tuleb kaitsta, minu vennad on oma lastega karantiinis, nii et jäin isepäi. See oli raske," tunnistas Balotelli ja lisas, et on vormist väljas.

"Kui sa mulle praegu söötu lükkad, siis ma ei saa seda esimese puutega kontrolli alla. Ma pole kaks kuud palli puudutanud," jätkas Brescia klubis mängiv ründaja.

"Pole võimalik korralikult treenida, kui sul pole jooksumasinat, nii et kuigi see polnud tegelikult lubatud, siis läksin lähedasse parki, et veidi joosta."

Endine Itaalia koondislane avastas, et pole suurem asi kokk. "Esimesed kolm päeva sõin praktiliselt pappi ja hammustasin seinast tükke välja, sest ma ei oska süüa teha. Õnneks leidsin siis kulleri."

29-aastane Balotelli mängib Brescias esimest hooaega. Enne koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi oli ta esindanud klubi 19 liigamängus ja löönud viis väravat.