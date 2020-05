Dortmund jätkab hooaega räsitud koosseisuga

Dortmundi Borussia peatreener Lucien Favre teatas, et laupäeval peab meeskond hakkama saama ilma kahe olulise lülita - kaasa ei saa teha ei Axel Witsel ega Emre Can.

Märtsis toimunud senises viimases mängus tegid Witsel ja Can keskvälja südames kaasa täismängu, aga nüüd on vigastuste tõttu vaja leida uusi lahendusi, kirjutab Soccernet.ee. "Witsel ja Can jätavad mängu kindlasti vahele, Loodetavasti tulevad nad võimalikult kiirelt tagasi," avaldas Favre mängueelsel pressikonverentsil.

Kindel on ka see, et endiselt on vigastatud Marco Reus ja Dan-Axel Zagadou. Samuti on kahtlane, kas platsile naaseb Nico Schulz.

Revierderbi nime kandev Dortmundi ja Schalke duell toimub laupäeval kell 16.30.