Englase treeningvideo: lained ja vähikõnnis lükkamine

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas lained ja vähikõnnis lükkamine.

Mida tugevamana ja stabiilsemana hoiad keha keskosa, seda suuremat pingutust toenglamangus tehtavad lained nõuavad. Lihtsama alguse jaoks võid jalad ka põlvest kõveraks lasta - selliselt on vaja natuke vähem kehamassi kanda.

Vähikõnnis lükkamine on lõbus mäng. Lisaks üksteise otsesuunas lükkamisele võib ülesandele lisada ka nurkade võtmisi - see tähendab, et liikuda võib paarilise küljele ning sundida teda tasakaalu kaotama või koguni ümber kukkuma.

Suurema rüselemise puhul on aga oluline jälgida oma (ja ka paarilise) käte asukohta - kui jätad käed kehast liiga kaugele eemale ning unustad ära, et käsi pikalt ripakil, võib paariline sellele peale kukkuda.

See mäng nõuab head paarilise liikumise ja asukoha tajumist ja tunnetamist, sest selja taha vaadata ei ole väga mugav ning samal ajal tuleb otsuseid vastu võtta päris kiirelt.